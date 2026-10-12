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Bitterer Absturz! Ex-Austria-Coach Fink entlassen

Fußball International
12.10.2026 16:18
Thorsten Fink muss gehen
Thorsten Fink muss gehen(Bild: AFP/APA/Belga/Tom Goyvaerts)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aus und vorbei: Nach einer Negativserie muss Ex-Austria-Wien-Trainer Thorsten Fink seinen Posten beim türkischen Erstligisten Samsunspor räumen!

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Die 0:3-Niederlage gegen Trabzonspor am Samstag brachte das Fass zum Überlaufen: Fink, der erst vor acht Monaten das Traineramt übernommen hatte, muss gehen. Es war bereits die fünfte Pleite in Serie.

Auf Abstiegsplatz abgerutscht
Nach sieben Spieltagen hat Samsunspor lediglich vier Punkte auf dem Konto. Als 16. liegt man inzwischen sogar auf einem Abstiegsplatz. „Für den Einsatz, den er für Samsunspor geleistet hat, die Verantwortung, die er übernommen hat, und die Professionalität, die er während seiner Amtszeit gezeigt hat, danken wir Thorsten Fink“, heißt es in einer Mitteilung des Klubs.

In der vergangenen Saison führte Fink, der von 2015 bis 2018 Trainer der Wiener Austria war, Samsunspor noch ins Achtelfinale der Conference League. Nun ist seine Zeit beim türkischen Erstligisten jedoch abgelaufen …

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