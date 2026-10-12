Bitterer Absturz! Ex-Austria-Coach Fink entlassen

Auf Abstiegsplatz abgerutscht

Nach sieben Spieltagen hat Samsunspor lediglich vier Punkte auf dem Konto. Als 16. liegt man inzwischen sogar auf einem Abstiegsplatz. „Für den Einsatz, den er für Samsunspor geleistet hat, die Verantwortung, die er übernommen hat, und die Professionalität, die er während seiner Amtszeit gezeigt hat, danken wir Thorsten Fink“, heißt es in einer Mitteilung des Klubs.