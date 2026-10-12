Sogar Trump zu wild: US-Botschafterin angezählt

Vor seiner Abreise aus Athen kritisierte er die Berichterstattung. „Ihr geht davon aus, dass etwas, nur weil euch eine Quelle etwas erzählt hat und ihr darüber berichtet habt, die reine Wahrheit ist. Das ist sie nicht. Für mich ist es nicht die reine Wahrheit. So gehen wir nicht vor“, sagte Rubio sinngemäß. Laut einem US-Regierungsvertreter sei sein Unmut mit jedem weiteren Bericht gewachsen.