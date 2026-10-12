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Schwere Vorwürfe!

Charlie Sheen versetzte Melanie Lynskey in Angst!

Society International
12.10.2026 16:00
Am Set von „Two and a Half Men“ soll der Hollywoodstar Charlie Sheen seine Kollegin Melanie ...
Am Set von „Two and a Half Men“ soll der Hollywoodstar Charlie Sheen seine Kollegin Melanie Lynskey in Angst versetzt haben.(Bild: Krone-Collage/AP/Charles Sykes, APA-Images / mptv / MPTV.net)
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Von krone.at

Schwere Vorwürfe gegen Charlie Sheen! Am Set von „Two and a Half Men“ soll der Hollywoodstar seine Kollegin Melanie Lynskey bei seiner letzten Szene in Angst versetzt haben. Serienschöpfer Chuck Lorre schildert in seinen neuen Memoiren dramatische Zustände. 

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Es war das Ende einer Ära und laut Serienschöpfer Chuck Lorre ein Dreh voller Schrecken. Charlie Sheen (61) soll bei den letzten Aufnahmen für die Erfolgsserie „Two and a Half Men“ seine Kollegin Melanie Lynskey (49) regelrecht in Angst versetzt haben. In seinen Memoiren „Sitcom“ erhebt Lorre schwere Vorwürfe gegen den Hollywoodstar und schildert, wie dramatisch die Situation am Set gewesen sei.

„Melanie war entsetzt“
Ein Auszug aus dem Buch, das am 13. Oktober erscheinen soll, wurde am Freitag vom US-Magazin „Vanity Fair“ veröffentlicht. Darin erinnert sich Lorre an die letzte Szene, die Sheen für die CBS-Sitcom drehte. 


„Die letzte Szene, die wir gedreht haben, war mit Charlie und Melanie Lynskey. Er konnte sich an keinen seiner Texte erinnern und musste sich an den Möbeln festhalten, um nicht umzufallen“, behauptet Lorre in seinen Memoiren.

Melanie Lynskey litt während der Melanie Lynskey „Two and a Half Men“-Dreharbeiten sehr unter ...
Melanie Lynskey litt während der Melanie Lynskey „Two and a Half Men“-Dreharbeiten sehr unter dem Verhalten von Charlie Sheen.(Bild: AFP/JAMIE MCCARTHY)

Lynskey spielte in der Serie Rose, die Nachbarin von Sheens Figur Charlie Harper. Laut Lorre sei die Schauspielerin angesichts des Zustands ihres Kollegen mehr als erschrocken gewesen.

„Melanie war entsetzt. Es war allen klar, dass dieser Mann, den wir alle lieb gewonnen hatten, in Schwierigkeiten steckte. Ich hatte keine andere Wahl, als die Show zu beenden“, schreibt der Serienschöpfer.

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„Ständiger Angst“ am Set ausgesetzt
Besonders drastisch beschreibt Lorre die Zeit nach einem Vorfall im Jahr 2010. Sheen verwüstete damals im New Yorker Plaza Hotel unter Kokain-Einfluss ein ganzes Hotelzimmer. Lorre schreibt über die Zeit danach: „Die nächsten Monate arbeiteten wir in einem Zustand ständiger Angst“.

Und er führt aus: „Wir drehten die Serie freitagabends und wünschten uns gegenseitig ein schönes Wochenende, während wir uns ständig Sorgen machten, was unserem Star bis Dienstagmorgen zustoßen könnte. (Erinnern Sie sich? Vier-Tage-Woche.)“

Wenn die Schauspieler alle zwei Wochen eine ganze Woche frei gehabt hätten, sei die Sorge um Sheen besonders groß gewesen, behauptet Lorre.

Der „„Two and a Half Men“-Cast: Melanie Lynskey, Conchata Ferrell, Holland Taylor, Marin Hinkle, ...
Der „„Two and a Half Men“-Cast: Melanie Lynskey, Conchata Ferrell, Holland Taylor, Marin Hinkle, Charlie Sheen, Angus T. Jones und Jon Crye(Bild: APA-Images / mptv / MPTV.net)

Streit um weitere Folgen endet mit Schimpftiraden
Lorre bot Sheen damals an, nur noch zwei Folgen mit ihm zu drehen, damit dieser sich „reinigen“ könnte. Doch Sheen wollte davon nichts wissen! „Er bestand wütend darauf, dass wir vier weitere Folgen drehen“, behauptet Lorre über den Schauspieler.

Der Serienschöpfer habe sich schließlich durchgesetzt. „Ich war emotional völlig erschöpft und blieb standhaft. Noch zwei Folgen, dann machen wir eine dringend benötigte dreimonatige Pause.“

Was folgte, war ein schmutziger öffentlicher Streit. Sheen beschimpfte Lorre als  „dumm“ und „kleine Made“. 2011 wurde sein Vertrag gekündigt. Lorre bestreitet in seinen Memoiren, er allein habe Sheens Rauswurf veranlasst. Vielmehr habe das Filmstudio Warner Bros. den Schauspieler nicht länger auf dem Studiogelände haben wollen.

Seine eigene Macht beschreibt Lorre dabei als begrenzt: „Jeder, der sich im Fernsehgeschäft auskennt, weiß, dass Drehbuchautoren nicht die Macht haben, den Star einer Milliarden-Dollar-Show zu feuern.“

Sheen hatte Charlie Harper acht Staffeln lang gespielt und war eines der Gesichter der ...
Sheen hatte Charlie Harper acht Staffeln lang gespielt und war eines der Gesichter der Erfolgsserie.(Bild: APA-Images / mptv / MPTV.net)

Sheen hatte Charlie Harper acht Staffeln lang gespielt und war eines der Gesichter der Erfolgsserie. Nach seinem Aus übernahm Ashton Kutcher die Hauptrolle. Er blieb von 2011 bis zum Serienende 2015 dabei.

Später kam es zur Versöhnung
Das Verhältnis zwischen Sheen und Lorre blieb allerdings nicht dauerhaft zerrüttet. Die beiden fanden später wieder zusammen. Sheen übernahm schließlich auch eine Rolle in Lorres HBO-Max-Comedyserie „Bookie“.

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