Charlie Sheen versetzte Melanie Lynskey in Angst!

Streit um weitere Folgen endet mit Schimpftiraden

Lorre bot Sheen damals an, nur noch zwei Folgen mit ihm zu drehen, damit dieser sich „reinigen“ könnte. Doch Sheen wollte davon nichts wissen! „Er bestand wütend darauf, dass wir vier weitere Folgen drehen“, behauptet Lorre über den Schauspieler.