Babis regiert – sein Konzern kassiert EU-Millionen

Mindestens 200 Millionen Euro an EU-Agrarsubventionen hat der Agrofert-Konzern seit 2017 erhalten. Wie das deutsche Nachrichtenportal ntv am Sonntag berichtete, lässt sich die Gesamtsumme, von der Babiš‘ Unternehmen profitiert haben könnten, nicht genau beziffern. Agrofert zählt zu den größten Agrar- und Lebensmittelkonzernen Tschechiens und ist auch in der Chemieindustrie, der Forstwirtschaft und bei erneuerbaren Energien tätig. Rund 29.000 Menschen arbeiten für das Unternehmen.