Tschechiens Regierung bei Kommunalwahl im Aufwind

Stichwahlen um Sitze im Senat

Parallel zu den Kommunalwahlen fanden Teilsenatswahlen statt. Dabei könnten vier bis sechs Kandidaten bereits im ersten Wahlgang den Einzug in die zweite Parlamentskammer schaffen. Voraussetzung dafür ist, dass sie mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten. Zu den aussichtsreichen Bewerbern zählten vor allem Vertreter von STAN und der christdemokratischen Volkspartei (KDU-ČSL).