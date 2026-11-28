„Wir werden eine andere interne Kultur ausstrahlen.“ Das kündigte Andreas Babler nach seiner spektakulären Wahl zum SPÖ-Chef vor dreieinhalb Jahren an. Nun ist Babler erstmals Schlusslicht im Vertrauensindex – und erstmals belegt dort ein SPÖ-Vorsitzender, was Babler ja formell noch bis zum nächsten Parteitag ist, den letzten Platz.
Vertrauen geht in der Spitzenpolitik Hand in Hand mit Zustimmung, und diese fehlte Babler zusehends. In Umfragen stürzte die SPÖ unter seiner Führung bis auf zwölf Prozent ab, ein historischer Tiefstand.
Da wird schnell vergessen, mit wie viel Hingabe der ehemalige Bürgermeister von Traiskirchen dieses Amt ausgeübt hat. Mit wie viel Leidenschaft er sich oft in Rage redete. Mit wie viel Überzeugung er die Partei nach links führte. Die SPÖ sei ein „Teelichterl“, diagnostizierte er einmal und entfachte in der Folge ein Feuer, das nun langsam erlischt.
Die interne Kultur hat sich in seiner Ära übrigens kein bisschen verändert. Das bekommt Babler jetzt am eigenen Leib zu spüren.
Öffentliche Demontage, zwei geschäftsführende Stellvertreter auf Zeit. Eine peinliche Jobsuche, als könnte der Mann nur überleben, wenn er künftig vom Staat versorgt wird. Das Abrücken der Fans, die nahtlos zu Markus Marterbauer übergelaufen sind. Abschied auf Raten, unbedankt.
Wie die SPÖ mit ihrem ehemaligen Hoffnungsträger umgeht, ist würdelos.
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