Da wird schnell vergessen, mit wie viel Hingabe der ehemalige Bürgermeister von Traiskirchen dieses Amt ausgeübt hat. Mit wie viel Leidenschaft er sich oft in Rage redete. Mit wie viel Überzeugung er die Partei nach links führte. Die SPÖ sei ein „Teelichterl“, diagnostizierte er einmal und entfachte in der Folge ein Feuer, das nun langsam erlischt.