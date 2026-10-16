Die Top-100-Weine des Burgenlandes auf einen Blick

„Wein ist mehr als ein alkoholisches Getränk“

Das ist die Antwort der Rot-Goldenen Traube auf die Herausforderungen der Gegenwart. An diesem lebensbejahenden Grundprinzip ist im Burgenland nicht zu rütteln. „Wein ist ein kulturelles Erbe Europas und Ausdruck einer jahrhundertealten Tradition“, wird in Erinnerung gerufen. Den globalen Absatzeinbußen bei Zweigelt & Co. hielt die Rot-Goldene Traube 2026 eine neue Disziplin entgegen: Mit „Rotwein gereift, Jahrgang 2020 oder älter“ waren erstmals insgesamt zehn Kategorien zu prämieren.