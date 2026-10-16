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Rot-Goldene Traube

Die Top-100-Weine des Burgenlandes auf einen Blick

Burgenland
16.10.2026 09:00
186 Winzer – so viele wie noch nie – reichten mehr als 800 Kostproben zur Rot-Goldenen Traube ...
186 Winzer – so viele wie noch nie – reichten mehr als 800 Kostproben zur Rot-Goldenen Traube 2026 ein.(Bild: Sabine Dietrich)
Porträt von Karl Grammer
Porträt von Helene Wohlfarth
Von Karl Grammer und Helene Wohlfarth

Die Vielfalt der Region spiegelt sich im Weinglas wider: Kraftvoll und tiefgründig, zugleich von großer Eleganz, stilvoller Finesse und präziser Balance – so lässt sich die facettenreiche Spitze der burgenländischen Weinkultur in aller Kürze in Worte fassen. 

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Dieses Resümee, das ein renommierter Sommelier bei den Blindverkostungen im Vorfeld des großen Finales der Rot-Goldenen Traube gezogen hat, beschreibt vortrefflich das breite Spektrum des pannonisch-vinophilen Genusses. Die abwechslungsreiche Vielfalt der Winzerheimat Neusiedlersee, des Blaufränkischlandes und der außergewöhnlichen Anbaugebiete rund um Eisenberg ist enorm. Dennoch, der Druck auf die internationale Weinbranche wächst, die Absatzmärkte sind härter umkämpft als früher.

„Wein ist mehr als ein alkoholisches Getränk“
Das ist die Antwort der Rot-Goldenen Traube auf die Herausforderungen der Gegenwart. An diesem lebensbejahenden Grundprinzip ist im Burgenland nicht zu rütteln. „Wein ist ein kulturelles Erbe Europas und Ausdruck einer jahrhundertealten Tradition“, wird in Erinnerung gerufen. Den globalen Absatzeinbußen bei Zweigelt & Co. hielt die Rot-Goldene Traube 2026 eine neue Disziplin entgegen: Mit „Rotwein gereift, Jahrgang 2020 oder älter“ waren erstmals insgesamt zehn Kategorien zu prämieren.

„Die Rot-Goldene Traube ist der erfolgreichste Event dieser Art in Österreich. Diese großartige Chance nutzen wir zum Wohle unserer Weinwirtschaft, die weltweit vor allem bei roten Sorten Hürden zu meistern hat. Zumindest ist in unseren Breiten die Stimmung gut“, freut sich Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep.

Die Top 10 jeder Kategorie finden sich im nachfolgenden Überblick, die Sieger sind dabei jeweils fettgedruckt.

Jahrgang 2025
Weißwein Klassik
  • Weingut Stadlmann, St. Andrä am Zicksee: Grüner Veltliner
  • Weingut Schneider, St. Margarethen: Grüner Veltliner Ried Kramer
  • Weingut Beim Gangl, Illmitz: Grüner Veltliner 
  • Weingut Gebrüder Nittnaus, Gols: Grüner Veltliner Ried Mönchhofer 
    Kreuzkapelle
  • Weingut Preschitz, Neusiedl am See: Grüner Veltliner Klassik M
  • Weingut Zantho, Andau: Zantho Welschriesling
  • Weingut Horst Schmelzer, Gols: Grüner Veltliner
  • Weingut Bayer-Erbhof, Donnerskirchen: Grüner Veltliner Gneis & Schiefer
  • Weingut Andert Josef, Apetlon: Grüner Veltliner Selektion
  • Weingut Münzenrieder, Apetlon: Grüner Veltliner
Jahrgang 2025 & 2024
Burgundersorten weiß
  • Weingut Pillinger, Mönchhof: Chardonnay Reserve Heideboden, 2024
  • Weinbau Familie Weiss, Gols: Chardonnay, 2025
  • Weingut Sommer, Donnerskirchen: Chardonnay Kalkschicht, 2024
  • Weingut Lentsch, Donnerskirchen: Neuburger Ried Goldberg, 2024
  • Bioweingut Weiss, Gols: Heideboden weiß, 2024
  • Weingut Pillinger, Mönchhof: Pinot Blanc Ried Königswiese, 2024
  • Weingut Mad, Oggau: Leithaberg DAC Neuburger, 2025
  • Weinbau Reinhard Bruckner, Gols: Chardonnay Reserve Ried Goldberg, 2024
  • Birdland Winery, Pamhagen: Chardonnay Passion, 2024
  • Weingut Gernot Schuhmann, Gols: Weißburgunder Classic, 2024
Jahrgang 2025
Aromatische Vielfalt
  • Weingut Steindorfer, Apetlon: Gelber Muskateller Premium
  • Weingut Winzerhof Kiss, Jois: Gelber Muskateller
  • Weingut Horst Schmelzer, Gols: Sauvignon Blanc
  • Weingut Gebrüder Nittnaus, Gols: Sauvignon Blanc Exquisit
  • Weinbau Erbhof Nährer, St. Georgen: Sauvignon Blanc vom Urgestein
  • Weingut Steindorfer, Apetlon: Gelber Muskateller
  • Weingut M. & M. Steinwandtner, Jois: Gelber Muskateller
  • Weingut D&D Haider, Jois: Sauvignon Blanc
  • Weingut Leo Hillinger, Jois: Sauvignon Blanc
  • Strommer.wine, Purbach: Sauvignon Blanc
Jahrgang 2024 bis 2021
Weißwein aus einer Einzelriede
  • Weingut Gesellmann, Deutschkreutz: Chardonnay Ried Steinriegel, 2024
  • Weingut Bayer-Erbhof, Donnerskirchen: Leithaberg DAC Grüner Veltliner Ried Himmelreich, 2024
  • Weingut Krutzler, Deutsch-Schützen: Welschriesling Ried Ratschen, 2024
  • Weingut Winzerhof Kiss, Jois: Chardonnay Ried Gritschenberg, 2024
  • Vinum Pannonia Allacher, Gols: Sauvignon Blanc Ried Golser Hofweingarten, 2023
  • Weingut Kollwentz, Großhöflein: Chardonnay Ried Katterstein, 2024
  • Weingut Sommer, Donnerskirchen: Leithaberg DAC Grüner Veltliner Ried Himmelreich, 2024
  • Weingut Liegenfeld, Donnerskirchen: Leithaberg DAC Weißburgunder Ried Hopferberg, 2023
  • Weingut Sattler, Jois: Weißburgunder Ried Kirchberg Exclusiv, 2024
  • Weingut Liegenfeld, Donnerskirchen: Grüner Veltliner Ried Goldberg Freundschaft, 2024
Jahrgang 2025 & 2024
Rosé
  • Weingut Preschitz, Neusiedl am See: Rosé Klassik, 2025
  • Weingut Döller, Katzelsdorf: Rosalia DAC Rosé, 2025
  • Weingut Unger, Halbturn: Rosé Kalk & Stein, 2025
  • Weingut Lassl, Sigleß: Rosalia DAC Rosé Vinia, 2025
  • Weingut Mad, Oggau: Blaufränkisch Rosé Ried Marienthal, 2025
  • Weingut Strehn, Deutschkreutz: Der Elefant im Porzellanladen, 2024
  • Weingut Anna Hoffmann, Mönchhof: Rosé Blaufränkisch, 2025
  • RotWeine Lang, Neckenmarkt: Burgenland COSMO LANG, 2025
  • Schandl‘s Weingut, Pöttelsdorf: Rosalia DAC Rosé Reserve, 2024
  • Weingut Kranixfeld, Mörbisch: Rosé-Cuvée, 2025
Jahrgang 2025 bis 2023
Rotwein reinsortig klassisch
  • Weinbau Erbhof Nährer, St. Georgen: Blaufränkisch, 2024
  • Weingut Gebrüder Nittnaus, Gols: Neusiedlersee DAC Zweigelt, 2024
  • Weingut Hannes Reeh, Andau: Neusiedlersee DAC Zweigelt, 2023
  • Landesweingut Burgenland, Eisenstadt: Zweigelt, 2024
  • Weingut Gebrüder Nittnaus, Gols: Zweigelt Exquisit, 2024
  • Weingut Kranixfeld, Mörbisch: Blaufränkisch Mörbischer Ochs auf Lerchenau, 2024
  • Bioweingut Heideboden, Frauenkirchen: Zweigelt, 2024
  • Weingut Herbert Böhm, Neusiedl am See: Blaufränkisch Classic, 2024
  • Weingut Keringer, Mönchhof: Neusiedersee DAC Zweigelt Every Days, 2024
  • Weingut Hautzinger, Tadten: Neusiedlersee DAC Zweigelt, 2024
Jahrgang 2024 bis 2021
Rotwein aus einer Einzelriede
  • Weingut Kollwentz, Großhöflein: Blaufränkisch Ried Point, 2022
  • Weingut Leberl, Großhöflein: Blaufränkisch Ried Glagsatz, 2023
  • Weinbau Weber, Deutschkreutz: Mittelburgenland DAC Blaufränkisch Ried Satz, 2023
  • Weingut Rebhof Sommer, Mörbisch: Cabernet Sauvignon, 2023
  • Klosterkeller der Barmherzigen Brüder, Eisenstadt: Cabernet Sauvignon Ried Langsatz, 2023
  • Reumann Josef & Maria Weingut, Deutschkreutz: Mittelburgenland DAC Reserve Blaufränkisch, 2021
  • Weingut Kopfensteiner, Deutsch-Schützen: Eisenberg DAC Reserve Blaufränkisch Ried Reihburg, 2022
  • Weingut Wenzl-Kast, Gols: Cabernet Franc, 2024
  • Klosterkeller der Barmherzigen Brüder, Eisenstadt: Merlot Ried Langsatz, 2023
  • Weingut Mad, Oggau: Leithaberg DAC Blaufränkisch Ried Marienthal, 2022
Jahrgang 2024 bis 2021
Cuvée
  • Weingut Christian Haider, Neusiedl am See: Römerschanze, 2022
  • Weingut Christa & Rudi Salzl, Illmitz: AmPunkt, 2022
  • Winzerhof Harald Schindler, Mörbisch: Cuvée vom Goldberg, 2021
  • Weingut St. Bayer, Weiden am See: why not, 2023
  • Weingut Gartner, Illmitz: Lüss, 2023
  • Weingut Hahnekamp-Sailer, Großhöflein: Glorious, 2022
  • Neckenmarkt die Winzer, Neckenmarkt: Misteria, 2021
  • Weingut Hahnekamp-Sailer, Großhöflein: Meteor, 2023
  • Weingut Hundsdorfer, Neckenmarkt: Cuvée Canis, 2022
  • Weinkellerei Lenz Moser, Rohrendorf: Klosterkeller Siegendorf O‘Dora, 2022
Jahrgang 2020 oder älter
Rotwein gereift
  • Weingut Hans & Anita Nittnaus, Gols: Comondor, 2017
  • Weingut Schiefer.Pur, Welgersdorf: Blaufränkisch Lutzmannsburg v.v., 2019
  • Weingut Kopfensteiner, Deutsch-Schützen: Eisenberg DAC Blaufränkisch Ried Saybritz, 2017
  • Rotweingut Iby, Horitschon: Blaufränkisch Reserve Dürrau, 2019
  • Salzl Seewinkelhof, Illmitz: Neusiedlersee DAC Reserve Zweigelt Sacris, 2019
  • Weingut Prieler, Schützen im Gebirge: Leithaberg DAC Blaufränkisch Ried Goldberg Schützen, 2019
  • Weingut Kummer, Mönchhof: Cuvée Septimus, 2019
  • Weingut Paul Achs, Gols: Blaufränkisch Ried Ungerberg bio respekt, 2016
  • Rudolf Hye, Gaas: Cuvée Duett, 2017
  • Renner & rennersistas, Gols: Altenberg, 2012
Doppelsieg
Hohe Prädikate
  • Hafner Family Estate, Mönchhof: Furmint Eiswein, 2022
  • Weingut Helmut Lang, Illmitz: Goldmuskateller Eiswein, 2023
  • Weinlaubenhof Kracher, Illmitz: Trockenbeerenauslese No. 3 Grande Cuvée, 2022
  • Weingut Feiler-Artinger, Rust: Ruster Ausbruch DAC Essenz Weißburgunder, 2020
  • Weingut Gebrüder Nittnaus, Gols: Neusiedlersee DAC Reserve Trockenbeerenauslese Essenz Ried Edelgrund, 2021
  • Weinlaubenhof Kracher, Illmitz: Trockenbeerenauslese No. 4 Scheurebe, 2022
  • Weingut Leberl, Großhöflein: Trockenbeerenauslese Sämling, 2021
  • Weingut PMC Münzenrieder, Apetlon: Neusiedlersee DAC Reserve Trockenbeerenauslese Scheurebe, 2022
  • Weingut Gebrüder Nittnaus, Gols: Beerenauslese Exquisit, 2024
  • Weingut Alexander Egermann, Illmitz: Trockenbeerenauslese von Salz, 2023
Kommentar von Herbert Oschep, Wein Burgenland
Rot-Gold zeigt wahre Größe

Das Burgenland feiert seine Winzer – und das mit Recht. Die Rot-Goldene Traube hat sich zum vinophilen Highlight in Österreich entwickelt. Mehr als 800 eingereichte Weine zeigen eindrucksvoll, wie lebendig die heimische Winzerszene ist. Großer Dank gilt den burgenländischen Winzern für ihre herausragende Arbeit.

Ohne die „Krone“ als Partner auf Augenhöhe wäre niemals dieser unfassbare Erfolg zu schaffen. Doch es braucht auch Weitsicht: Danke an Hans Peter Doskozil, der als einziger Landeshauptmann in Österreich direkt für die Weinwirtschaft zuständig ist. Das zahlt sich aus. Die Prämierung in der Csello Mühle war ein starkes Lebenszeichen einer ganzen Region.

Von klassischem Weißwein über tiefgründige Rote bis zu edelsüßen Prädikaten ist das Niveau international absolut konkurrenzfähig. Dieser Weinpreis ist ein echter Turbo für den Genuss und somit für unser stolzes Heimatland. Ich freue mich schon sehr auf 2027!

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