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Parteitag der FPÖ

Freiheitliche bangen im Burgenland um Sicherheit

Burgenland
15.10.2026 20:25
Beamte auf vier Pfoten sollen ebenfalls zum Einsatz kommen.
Beamte auf vier Pfoten sollen ebenfalls zum Einsatz kommen.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Die Stimmung vor dem Parteitag am Sonntag in Jennersdorf bleibt angespannt. Mit Hinweis auf verdächtige Indizien im Vorfeld des Treffens werden gezielte Aktionen gegen die blaue Fraktion befürchtet. 

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Sonntag steht, wie berichtet, der Parteitag der FPÖ Burgenland in Jennersdorf auf dem Programm. Politisch ist das Hauptaugenmerk auf das Duell zwischen Landesobmann Alexander Petschnig und seinem Herausforderer Mario Jaksch gerichtet. Mit Spannung wird die Entscheidung erwartet.

Großaufgebot der Polizei
Abseits interner Zukunftsfragen sorgt ein Großaufgebot an Polizei, das für den Parteitag abgestellt werden soll, für heftige Reaktionen. Da die Debatte offen geführt wird, wurde für FPÖ-Sicherheitssprecher Gernot Darmann eine Grenze überschritten: „Seit Wochen gibt es Aufrufe in linksextremen Kreisen bis nach Deutschland, um den Parteitag zu verhindern. Das ist ein Angriff auf ein verfassungsgemäßes Recht der größten Parlamentspartei, einen Parteitag abzuhalten. In aller Deutlichkeit: Nicht um gegen ihn zu demonstrieren, wogegen nichts einzuwenden wäre, sondern um ihn zu verhindern.“ Laut Darmann werden für ein gezieltes Vorgehen gegen die FPÖ „Aktionstrainings“ veranstaltet.

Flugzettel verteilt
Die Planung gewaltsamer Angriffe wird dahinter vermutet. Den Informationen des Nationalratsabgeordneten zufolge scheinen Aktivisten im Vorfeld des freiheitlichen Treffens die Veranstaltungshalle aufgesucht zu haben. Diesen Verdacht sollen Flugzettel mit dem Motto „FPÖ-Landesparteitag verhindern“, die auch zu den sogenannten Einsatztrainings einladen, und Aufnahmen einer vermummten Person, die den Veranstaltungsort auskundschaftet, belegen.

Exekutive ist gerüstet
„Ob im Rahmen dessen biologische, chemische Kampfstoffe oder Sprengmittel angebracht wurden oder das Eindringen in die Halle aus einem anderen Grund genutzt wurde, ist uns selbst nicht bekannt“, teilt Darmann mit. Feststeht, die Exekutive ist entsprechend vorbereitet, um für geordnete Verhältnisse im Umfeld des Parteitages sorgen zu können.

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