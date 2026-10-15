Freiheitliche bangen im Burgenland um Sicherheit

Großaufgebot der Polizei

Abseits interner Zukunftsfragen sorgt ein Großaufgebot an Polizei, das für den Parteitag abgestellt werden soll, für heftige Reaktionen. Da die Debatte offen geführt wird, wurde für FPÖ-Sicherheitssprecher Gernot Darmann eine Grenze überschritten: „Seit Wochen gibt es Aufrufe in linksextremen Kreisen bis nach Deutschland, um den Parteitag zu verhindern. Das ist ein Angriff auf ein verfassungsgemäßes Recht der größten Parlamentspartei, einen Parteitag abzuhalten. In aller Deutlichkeit: Nicht um gegen ihn zu demonstrieren, wogegen nichts einzuwenden wäre, sondern um ihn zu verhindern.“ Laut Darmann werden für ein gezieltes Vorgehen gegen die FPÖ „Aktionstrainings“ veranstaltet.