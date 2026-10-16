Hans Krankl in Tirol: Ausverkauft

Im Wiener Tonstudio von Monti Beton weihnachtet es schon kräftig: Goleador Hans Krankl alias Johann K. und die Wiener Kultband haben in zahlreichen langen Nächten an einer neuen Weihnachts-CD gefeilt, die nun präsentiert wurde. Mit dabei bei der vorweihnachtlichen Einstimmung war auch Tirols Eventguru Ralph Schader, besser bekannt als „The Voice“, der die Aktion moderierte.