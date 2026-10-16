Hans Krankl in Tirol: Ausverkauft

Hans Krankl alias Johann K. – ausverkauft! Große Vorfreude auf die stimmungsvollen Weihnachtsabend im Ristorante Garda mit dem singenden Goleador und seiner Band.
Im Wiener Tonstudio von Monti Beton weihnachtet es schon kräftig: Goleador Hans Krankl alias Johann K. und die Wiener Kultband haben in zahlreichen langen Nächten an einer neuen Weihnachts-CD gefeilt, die nun präsentiert wurde. Mit dabei bei der vorweihnachtlichen Einstimmung war auch Tirols Eventguru Ralph Schader, besser bekannt als „The Voice“, der die Aktion moderierte.
Doch der Blick richtet sich bereits auf Innsbruck: Am 5. November ab 19 Uhr geht im Ristorante Garda, dem Kulinarik-Treff von Josef Nocker, die „Christmas Classics Extravaganza“ zugunsten von „Licht ins Dunkel“ über die Bühne. Hans Krankl und Monti Beton versprechen ein exklusives Premierenkonzert mit den schönsten Weihnachtsliedern unserer Zeit – und natürlich auch so mancher musikalischen Überraschung.
Die Vorfreude ist offenbar riesig: Präsentator Ralph Schader und Charity-Organisator Christian Kuen können bereits eine erfreuliche Nachricht verkünden. Das Ristorante Garda ist mittlerweile restlos ausverkauft. Ein stimmungsvoller Abend mit großen Melodien, weihnachtlichem Flair und einem guten Zweck ist damit vorprogrammiert.
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