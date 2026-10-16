Bei Süßem werden die Leistungssportler schwach

Beim Thema Regeln gehen die Ansichten auseinander. Stöger hat eine eiserne: nie unterernährt ins Training und spätestens zehn Minuten danach wieder Nährstoffe. Trailläufer Innerhofer sieht es lockerer. „Ich esse das, was ich gerade mag“, sagt er. Fehler passieren trotzdem. Karl hat früher mittags zu wenig Kohlenhydrate gegessen und war dann im Nachmittagstraining müde. Hehenwarter fuhr sich als Jugendliche oft „leer“. Auch Stöger hat sich schon nicht ausreichend ernährt.