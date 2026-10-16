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Elyas M’Barek & Co feiern den perfekten Urlaub

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16.10.2026 08:45
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Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Am 22. Oktober startet der Kinofilm „Der perfekte Urlaub“ in den heimischen Kinos. Nach „Das perfekte Geheimnis“ trifft sich die Freundesgruppe wieder auf Mallorca und testet, ob die Aufdeckung des Geheimnisses die Freundschaft nachträglich zerstört hat. Mit der „Krone“ können Sie Kinotickets und mehr gewinnen. 

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Eigentlich wollen Leo, Pepe, Rocco und Simon auf Mallorca nur abschalten, Abstand gewinnen und ihre Wunden lecken. Doch ausgerechnet Eva, Carlotta und deren Freundin Maus haben sich in derselben Villa einquartiert. Spätestens als die Finca in Flammen aufgeht und die Gruppe in einem Clubhotel landet, kommen alte Verletzungen, neue Geheimnisse und jede Menge Beziehungschaos ans Licht. Freundschaften und Partnerschaften werden dabei auf eine harte Probe gestellt.

(Bild: © 2026 Constantin Film Distribution GmbH/Gordon A. Timpen / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Constantin Film Distribution GmbH/Gordon A. Timpen / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Constantin Film Distribution GmbH/Gordon A. Timpen / Constantin Film Österreich)

Mit dieser Besetzung ist eine humorvolle Komödie garantiert: Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring, Diana Amft und viele mehr wirken im neuen Film „Der perfekte Urlaub“ mit.

(Bild: © 2026 Constantin Film Distribution GmbH/Gordon A. Timpen / Constantin Film Österreich)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Filmstart am 22. Oktober neben 4 Kinotickets auch noch einen Bademantel. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 22. Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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