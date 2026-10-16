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Wow-Auftritt in Berlin

Sarah Engels verzaubert in funkelndem Naked-Dress

Star-Style
16.10.2026 08:42
Sarah Engels legte beim Tribute to Bambi in Berlin einen funkelnden Auftritt hin.
Sarah Engels legte beim Tribute to Bambi in Berlin einen funkelnden Auftritt hin.(Bild: APA-Images / Action Press / AEDT)
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Von krone.at

Wow, was für ein strahlender Auftritt! Sarah Engels hat beim Charity-Event Tribute to Bambi in ihrem funkelnden Naked-Dress allen die Show gestohlen.

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Diesen Geburtstag wird Sarah Engels wohl so schnell nicht vergessen. Denn am Donnerstag wurde die Sängerin 34 Jahre alt. Gefeiert wurde am roten Teppich – und später auf der Bühne – beim Tribute to Bambi. 

Doppeltes Jubiläum
Die Charity-Gala feierte in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum, weshalb sich Engels zur Feier des Tages besonders fesch gemacht hatte. In einem Hauch von Nichts mit goldener Spitze und langer Schleppe sah das Geburtstagskind einfach zauberhaft schön aus.

Sarah Engels war im goldenen Naked-Dress eindeutig einer der Hingucker des Abends.
Sarah Engels war im goldenen Naked-Dress eindeutig einer der Hingucker des Abends.(Bild: APA-Images / Action Press / AEDT)

Dazu kombinierte Engels zarten Schmuck in Gold und mit funkelnden Details sowie transparente Sandaletten.

Herzensangelegenheit
„Ich freue mich riesig, in diesem Jahr beim Tribute to Bambi dabei zu sein und den Abend auch musikalisch mitgestalten zu können“, verriet Engels, die im Mai beim Song Contest in Wien auf der Bühen gestanden war, der „Bunte“.

Sarah Engels sorgte nicht nur am Red Carpet für Begeisterung, sie trat auch bei der Charity-Gala ...
Sarah Engels sorgte nicht nur am Red Carpet für Begeisterung, sie trat auch bei der Charity-Gala auf.(Bild: APA-Images / Action Press / AEDT)

Als Mama sei es ihr eine Herzensangelegenheit, „dass Kinder die Chance auf eine glückliche und unbeschwerte Kindheit bekommen“. Darum habe sie auch ihre eigene Stiftung, die „Starke Mädchen Stiftung“ ins Leben gerufen. 

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Sarah Engels hat zwei Kinder: Sohn Alessio stammt aus der Ehe mit „DSDS“-Sieger Pietro Lombardi. Mit ihrem Ehemann Julian Engels hat die Sängerin zudem Tochter Solea.

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