Sarah Engels verzaubert in funkelndem Naked-Dress

Wow, was für ein strahlender Auftritt! Sarah Engels hat beim Charity-Event Tribute to Bambi in ihrem funkelnden Naked-Dress allen die Show gestohlen.
Diesen Geburtstag wird Sarah Engels wohl so schnell nicht vergessen. Denn am Donnerstag wurde die Sängerin 34 Jahre alt. Gefeiert wurde am roten Teppich – und später auf der Bühne – beim Tribute to Bambi.
Doppeltes Jubiläum
Die Charity-Gala feierte in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum, weshalb sich Engels zur Feier des Tages besonders fesch gemacht hatte. In einem Hauch von Nichts mit goldener Spitze und langer Schleppe sah das Geburtstagskind einfach zauberhaft schön aus.
Dazu kombinierte Engels zarten Schmuck in Gold und mit funkelnden Details sowie transparente Sandaletten.
Herzensangelegenheit
„Ich freue mich riesig, in diesem Jahr beim Tribute to Bambi dabei zu sein und den Abend auch musikalisch mitgestalten zu können“, verriet Engels, die im Mai beim Song Contest in Wien auf der Bühen gestanden war, der „Bunte“.
Als Mama sei es ihr eine Herzensangelegenheit, „dass Kinder die Chance auf eine glückliche und unbeschwerte Kindheit bekommen“. Darum habe sie auch ihre eigene Stiftung, die „Starke Mädchen Stiftung“ ins Leben gerufen.
Sarah Engels hat zwei Kinder: Sohn Alessio stammt aus der Ehe mit „DSDS“-Sieger Pietro Lombardi. Mit ihrem Ehemann Julian Engels hat die Sängerin zudem Tochter Solea.
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