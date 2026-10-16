„Falsches Signal vor dem Aufruf zum Wassersparen“

Ein völlig falsches Signal und einen ziemlich eigenwilligen Aufruf zum Wassersparen ortet in Rosenau am Hengstpaß Martin Kopf von der Bürgerliste: „Am Tag bevor die Gemeinde über den geringen Zulauf aus den Quellen informierte und zum sparsamen Umgang mit dem Wasser aufrief, wurden im Biathlonzentrum die Schneekanonen, die einen extrem hohen Wasserverbrauch haben, aufgestellt“, so der Oppositionspolitiker.