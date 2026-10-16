Kapitän „kotzt es an“: Der Druck auf Ilzer wächst

Vor allem Torwart und Kapitän Oliver Baumann sprach nach der 2:3-Niederlage in der Europa League gegen Besiktas Istanbul am Donnerstagabend eine deutliche Warnung aus. „Die Situation ist natürlich gefährlich. Wenn du jetzt denkst, wir haben fünf Spiele gespielt in der Bundesliga. Und wir sind noch am Anfang“, sagte der 36-Jährige. „Und irgendwann bist in der Mitte und irgendwann bist du im Winter.“