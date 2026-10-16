Kapitän „kotzt es an“: Der Druck auf Ilzer wächst

Der Druck auf Christian Ilzer wächst: Die TSG Hoffenheim sieht sich nach dem nächsten Rückschlag in einer prekären Situation.
Vor allem Torwart und Kapitän Oliver Baumann sprach nach der 2:3-Niederlage in der Europa League gegen Besiktas Istanbul am Donnerstagabend eine deutliche Warnung aus. „Die Situation ist natürlich gefährlich. Wenn du jetzt denkst, wir haben fünf Spiele gespielt in der Bundesliga. Und wir sind noch am Anfang“, sagte der 36-Jährige. „Und irgendwann bist in der Mitte und irgendwann bist du im Winter.“
Kellerduell in der Bundesliga
Man bekomme aktuell „einfach zu viele Gegentore. Und das kotzt natürlich an, gerade mich“, klagte Baumann. Nachdem die kriselnden Kraichgauer schon zum Auftakt bei OFI Kreta mit 0:2 verloren hatten, stehen sie international ohne Punkte da.
In der deutschen Bundesliga geht es für den Vorletzten am Sonntag (17.30 Uhr/live im sportkrone-at-Ticker) zu Schlusslicht Borussia Mönchengladbach.
„Das ist kein Zufall“
„Wir sind enttäuscht. Das nervt, das vierte Spiel jetzt 3:2 zu verlieren“, sagte Ilzer. „Die 3:2-Niederlagen, das ist kein Zufall, wenn es in dieser Häufigkeit passiert. Das ist unser Auftrag, das abzustellen.“
Der 48-Jährige räumte auch angesichts der zunehmenden Unsicherheit und Anfälligkeit seiner Mannschaft ein: „In solchen Phasen ist natürlich immer die Gefahr da, dass man das Vertrauen in sich, in das große Ganze verliert.“
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