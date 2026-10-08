Drang in Rathaus ein
Bewaffneter von deutscher Polizei erschossen
Zu einem tödlichen Polizeieinsatz ist es am Donnerstag in Tuttlingen (Bundesland Baden Württemberg) gekommen. Ein bewaffneter drang ins Rathaus der Stadt ein. Mitarbeiter verschanzten sich und alarmierten die Polizei.
Wenige Augenblicke später rückten schwer bewaffnete Einheiten an und umstellten das Gebäude. Als der Verdächtige aus dem Rathaus hinausspazierte eröffnete er Medienberichten zufolge das Feuer auf die Polizisten. Diese zögerten nicht lang und schossen zurück, wenig später lag der amtsbekannte Afghane (27) blutüberströmt am Boden.
„Reanimierungsversuche waren erfolglos“
Bilder von den außer Gefecht gesetzten Angreifer, um den mehrere Polizeibeamte herumstehen und versuchen, Erste Hilfe zu leisten, verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien. „Die Reanimierungsversuche waren leider erfolglos“, teilte das Landeskriminalamt Baden Württemberg mit.
Die Informationslage ist noch sehr dürftig. Das Areal wurde abgeriegelt. Die Behörden forderten die Bürger auf, den Bereich zu meiden.
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