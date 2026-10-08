Bewaffneter von deutscher Polizei erschossen

Wenige Augenblicke später rückten schwer bewaffnete Einheiten an und umstellten das Gebäude. Als der Verdächtige aus dem Rathaus hinausspazierte eröffnete er Medienberichten zufolge das Feuer auf die Polizisten. Diese zögerten nicht lang und schossen zurück, wenig später lag der amtsbekannte Afghane (27) blutüberströmt am Boden.