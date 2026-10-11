Riad: Nächste Eskalation nach Flughafen-Angriff

Auch die USA könnten militärisch eingreifen. Präsident Donald Trump erklärte, mögliche neue Militärschläge im Jemen würden geprüft. „Wir haben gerade erst von dem jüngsten Angriff erfahren, also werden wir eine Entscheidung fällen. Wir handeln sehr schnell“, sagte er laut der APA-Meldung. Die USA hatten bereits 2024 und 2025 Militärschläge im Jemen durchgeführt.