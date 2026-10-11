Schon wieder erschüttert riesige Wasserwalze Nepal

Die Hilfsorganisation Save the Children mobilisierte ein Notfallteam. „Das Leben von Kindern wurde innerhalb eines Augenblicks erneut auseinandergerissen“, sagte Tara Chettry, die Direktorin der Organisation in Nepal. Das volle Ausmaß der Schäden sei noch nicht bekannt. Viele Kinder könnten ihre Häuser, Schulen und Gemeinschaften verloren haben. Zudem seien zahlreiche Kinder in Gorkha nach den schweren Überschwemmungen im August noch immer traumatisiert und verängstigt. „Sie hatten kaum eine Chance, wieder auf die Beine zu kommen“, warnte Chettry.