Mega-Deal!

Spears verkauft Musik-Rechte für 200 Mio. Dollar

Society International
11.02.2026 09:07
Mega-Deal für Britney Spears: Die Sängerin soll 200 Millionen Dollar für den Verkauf der Rechte ...
Mega-Deal für Britney Spears: Die Sängerin soll 200 Millionen Dollar für den Verkauf der Rechte an ihren Songs eingeheimst haben.(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mega-Deal für Britney Spears: Die Sängerin hat die Rechte an ihrer Musik US-Medienberichten zufolge für rund 200 Millionen Dollar (168 Millionen Euro) verkauft. 

Spears‘ Songs seien von dem Unterhaltungsunternehmen Primary Wave erworben worden, das bereits die Rechte an der Musik von Whitney Houston, Bob Marley, Prince und weiteren Künstlern besitzt, hieß es am Dienstag. 2023 hatte Justin Bieber die Rechte an seinem Werk für einen ähnlichen Wert verkauft.

Lukratives Geschäft
In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Musik-Stars die Rechte an ihren Songs für große Summen verkauft, unter ihnen Bob Dylan, Bruce Springsteen, Sting, David Bowie, Shakira und Paul Simon. Das Geschäft ist unter anderem wegen der zunehmenden Nutzung von Streamingplattformen äußerst lukrativ.

Britney Spears wurde als Teenager zum Superstar. Die Rechte an Songs wie „Oops! ... I Did It ...
Britney Spears wurde als Teenager zum Superstar. Die Rechte an Songs wie „Oops! ... I Did It Again“ oder „... Baby One More Time“ hat sie jetzt verkauft.(Bild: AFP/Jamie McCarthy)

Spears war 1998 als Teenager mit „Baby One More Time“ zum Superstar geworden, es folgten Hits wie „Oops! ... I Did It Again“ und „Toxic“.

13 Jahre von Vater kontrolliert
Spears Vater hatte 13 Jahre lang eine umstrittene Vormundschaft über sie. 2008 wurde die Sängerin wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt. Ihr Vater Jamie übernahm die Vormundschaft über die Musikerin und kontrollierte damit nicht nur die persönlichen und künstlerischen Belange seiner Tochter, sondern auch ihr Vermögen.

Britney Spears rechnete auf Instagram mit ihrer Familie ab und schrieb: „Ich bin froh, noch am ...
Knallharte Abrechnung
Britney Spears: „Habe Angst vor meiner Familie“
05.02.2026

Erst Ende 2021 endete nach langem Rechtsstreit die höchst umstrittene Vormundschaft.

