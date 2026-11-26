Investitionen „aus laufendem Betrieb“ finanzieren

Laut Dreesen wolle man die Investitionen aus „dem laufenden Betrieb“ finanzieren und nicht „unbedingt an unser berühmtes Festgeldkonto rangehen“. Der 59-Jährige ist davon überzeugt, dass sich mit dem Frauenfußball in der Zukunft auch Geld verdienen lässt. „Wir glauben zutiefst daran, dass mittel- und längerfristig der Frauenfußball weiter wächst, dass er weiter Attraktivität gewinnt, dass er dadurch deutlich größere Reichweiten als heute erzielt“, sagte Dreesen. Das wirke sich etwa auf TV-Einnahmen oder Sponsoren aus. „Für uns ist es kein Kurzstreckenlauf. Aus unserer Sicht, auch aus meiner ganz persönlich, ist, Frauenfußball auf ein völlig anderes, neues Niveau zu entwickeln, auch wirtschaftlich ein Marathon.“