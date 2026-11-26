Der FC Bayern München hat für den Sportpark Unterhaching größere Pläne als bisher bekannt und gibt seiner Frauenfußball-Abteilung mit einer 80-Millionen-Euro-Investition riesigen Schub. Statt des Umbaus des vor einem Jahr gekauften Stadions wird es mehr oder weniger einen Neubau geben.
„Wir betreiben Frauenfußball seit über 50 Jahren, sind also eine Institution in dem Frauensport und haben natürlich Großes vor“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.
Man wolle sich in der internationalen Spitze etablieren. „Dazu gehört die richtige Infrastruktur.“ Rund 60 Millionen Euro sind für das Stadion mit einer Kapazität von 15.000 Fans kalkuliert, 20 Millionen Euro werden in das neue Leistungszentrum direkt an dem Stadion investiert. „Das ist ein Meilenstein und ist in Europa sicherlich einzigartig“, sagte Frauenfußball-Direktorin Bianca Rech. Der Umzug des kompletten Frauen- und Mädchenfußballs ist für 2029 geplant. Dann wird auch die EM in Deutschland ausgetragen.
Investitionen „aus laufendem Betrieb“ finanzieren
Laut Dreesen wolle man die Investitionen aus „dem laufenden Betrieb“ finanzieren und nicht „unbedingt an unser berühmtes Festgeldkonto rangehen“. Der 59-Jährige ist davon überzeugt, dass sich mit dem Frauenfußball in der Zukunft auch Geld verdienen lässt. „Wir glauben zutiefst daran, dass mittel- und längerfristig der Frauenfußball weiter wächst, dass er weiter Attraktivität gewinnt, dass er dadurch deutlich größere Reichweiten als heute erzielt“, sagte Dreesen. Das wirke sich etwa auf TV-Einnahmen oder Sponsoren aus. „Für uns ist es kein Kurzstreckenlauf. Aus unserer Sicht, auch aus meiner ganz persönlich, ist, Frauenfußball auf ein völlig anderes, neues Niveau zu entwickeln, auch wirtschaftlich ein Marathon.“
Noch vor Ende des Jahres wird ein Bauantrag für die erste Phase des Umbaus gestellt, der die Nordseite des Sportparks betrifft. Die Tribüne wird wie das gesamte Stadion überdacht und soll in der Saison 2028/29 in Betrieb gehen. Der Baubeginn für die Westseite steht nach der Inbetriebnahme von Nordtribüne und Frauen Campus an. Zeitgleich rücken die Trainingsbedingungen auf der Westseite in den Fokus, insbesondere der Trainingsplatz eins, der vom Kunst- zum Naturrasen wird. Der finale Bauabschnitt sind Maßnahmen im Süd- und Ostbereich. Beim deutschen Meister stehen mit Sarah Zadrazil, Barbara Dunst und Katharina Naschenweng drei ÖFB-Teamspielerinnen unter Vertrag.
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