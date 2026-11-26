Wer wird Millionär? Die Gagen der neuen ORF-Bosse stehen seit Donnerstag fest. Sie fallen trotz des immensen Sparkurses geringer, aber immer noch fürstlich aus.
Nach 27 Jahren dreht der ORF – wie berichtet – womöglich bald die TV-Sendung „Millionenshow“ ab. In der Chefetage des Staatsfunks geht die Show mit den Millionen ohnehin dennoch weiter – wenngleich auf kleiner Sparflamme. Gestern beschloss der ORF-Stiftungsrat die Gagen für die neue Führungsriege.
Spar-General: Angeführt wird die Chefriege bekanntlich von Clemens Pig, der ab 1. Jänner auf dem ORF-Chefsessel Platz nehmen und dann rund 390.000 brutto Euro im Jahr verdienen wird. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der 373.814 Euro pro Jahr verdient, lässt er damit hinter sich. Im Vergleich zu seinem dann Vor-Vorgänger Roland Weißmann entspricht sein Salär allerdings einem Minus. Weißmann bekam 427.500 Euro pro Jahr. Pig spart damit – wie angekündigt – auch bei sich selbst, indem er auf mehrere Prämien verzichtet.
Kleines Minus: Auch eine Etage tiefer bleiben die Gagen hoch, wenngleich auch sie schmäler ausfallen. Den Landesdirektoren werden die Boni gestrichen. Die vier Zentral-Direktoren Silvia Lieb, Michael Krön, Angelika Simma-Wallinger und Harald Kräuter sollen in Hinkunft zwischen 250.000 und 270.000 Euro im Jahr verdienen. Ihre Verträge laufen fünf Jahre, ohne Prämien – ohne Valorisierung. Aufgesetzt werden ihre Kontrakte erst von Pig, also im neuen Jahr.
Gagen-Gegner: Beschlossen wurden die neuen Verträge ohne die Zustimmung von fünf, der in Summe 35 Stiftungsräte. Die beiden FPÖ-Entsandten Peter Westenthaler und Christoph Urtz stimmten gegen die Ermächtigung des Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer für die Vertragsabschlüsse. Drei weitere, mutmaßlich eher links der politischen Mitte stehende Räte, dürften sich bei der Abstimmung enthalten haben.
Opposition tobt: Scharfe Kritik kommt aus den Reihen der Opposition. FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker ortet „Luxusgagen“. Sein grünes Pendant Sigi Maurer ortete mit Blick auf das Sparprogramm einen „Kahlschlag“.
Frostige Aussichten
Die frostigen Außentemperaturen passten am Donnerstag jedenfalls zur Stimmung im ORF-Zentrum am Küniglberg. Die letzte Stiftungsratssitzung des Jahres war auch die letzte in der Interimsära von Ingrid Thurnher, als Generaldirektorin.
Sie übergibt den Staatsfunk mit schlechten Aussichten. Für das Jahr 2027 rechnet der ORF mit einem Minus in der Höhe von 37 Millionen Euro. Abhilfe schaffen soll ein mit 40 Millionen Euro befülltes Sperrkonto, das zur Abdeckung von Kostensteigerungen dient. Bis 2029 werden zudem bis zu 380 Mitarbeiter gehen müssen
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