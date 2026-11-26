Spar-General: Angeführt wird die Chefriege bekanntlich von Clemens Pig, der ab 1. Jänner auf dem ORF-Chefsessel Platz nehmen und dann rund 390.000 brutto Euro im Jahr verdienen wird. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der 373.814 Euro pro Jahr verdient, lässt er damit hinter sich. Im Vergleich zu seinem dann Vor-Vorgänger Roland Weißmann entspricht sein Salär allerdings einem Minus. Weißmann bekam 427.500 Euro pro Jahr. Pig spart damit – wie angekündigt – auch bei sich selbst, indem er auf mehrere Prämien verzichtet.