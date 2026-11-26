Mehr als ein Jahr nach dem Horror-Überfall auf die Geissens in Saint-Tropez wendet sich Carmen Geiss jetzt auf Instagram an ihre Fans. „Ehrlich gesagt, ist es auch ein kleiner Hilferuf“, schrieb sie da. Ganz offen spricht sie in dem Posting über anhaltende gesundheitliche Probleme.
„In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2025 wurden wir bewaffnet überfallen. Wir wurden bedroht, verletzt und bestohlen. Was in dieser Nacht passiert ist, hat uns als Familie tief erschüttert“, schreibt Carmen Geiss auf Instagram und spricht dabei über den schrecklichen Überfall auf die Geissens in ihrer Villa in Saint-Tropez im letzten Jahr. Die Täter entkamen mit einer Beute im Wert von rund 200.000 Euro.
„Anhaltendes Rauschen in beiden Ohren“
Jetzt verrät sie, dass diese schreckliche Nacht auch gesundheitliche Folgen für sie hatte. „Einige Monate später begann bei mir ein anhaltendes Rauschen in beiden Ohren. Man nennt das Tinnitus.“
Sie sei sich zwar nicht sicher, wie genau es „mit dem Überfall und der enormen Belastung danach zusammenhängt“. „Aber ich weiß, wie sehr mich dieses Geräusch im Alltag belastet. Gerade wenn es um mich herum still wird, wünsche ich mir manchmal einfach nur, dass es auch in meinen Ohren endlich mal wieder still ist.“
„Bisher hat nichts dauerhaft geholfen“
Schon seit Längerem versuche sie, den Tinnitus in den Griff zu bekommen, doch weder osteopathische Behandlungen noch Tabletten hätten den gewünschten Effekt gebracht. „Bisher hat nichts dauerhaft geholfen“, erklärt Geiss.
Wenn man so lange nach Hilfe sucht, klammert man sich schnell an jede neue Hoffnung.
Carmen Geiss
Nun sei ihr auf Instagram erneut ein Produkt gegen Tinnitus vorgeschlagen worden, erklärt die TV-Berühmtheit weiter. „Mein erster Gedanke war, es sofort zu bestellen. Wenn man so lange nach Hilfe sucht, klammert man sich schnell an jede neue Hoffnung.“
Geiss hofft auf Ratschläge ihrer Fans
Doch dann habe sie es sich anders überlegt und fragt deshalb ihre Fans um Hilfe und hofft, dass sie Erfahrungsberichte bekommt. „Ich bin auch dankbar, wenn ihr mir ganz ehrlich schreibt, dass es euch gar nichts gebracht hat.“
Gleichzeitig bittet sie ihre Fans um Tipps, sollte eine Behandlung geholfen haben, oder sollten sie eine Anlaufstelle kennen, die Menschen mit Tinnitus helfen können.
Schlafstörungen nach Überfall
Dass sie der Überfall auch weiterhin belastet, das hatte Carmen Geiss bereits Anfang des Sommers im Gespräch mit RTL berichtet. Damals sprach sie über Schlafstörungen und dass sie wegen ihrer Angstzustände zeitweise zum Alkohol griff. „Ich versuche manchmal, so viel zu trinken, dass ich da nicht drüber nachdenken muss. Ich kann nachts nicht mehr schlafen, auch mit Tabletten teilweise nicht. Auch heute noch.“
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