Schlafstörungen nach Überfall

Dass sie der Überfall auch weiterhin belastet, das hatte Carmen Geiss bereits Anfang des Sommers im Gespräch mit RTL berichtet. Damals sprach sie über Schlafstörungen und dass sie wegen ihrer Angstzustände zeitweise zum Alkohol griff. „Ich versuche manchmal, so viel zu trinken, dass ich da nicht drüber nachdenken muss. Ich kann nachts nicht mehr schlafen, auch mit Tabletten teilweise nicht. Auch heute noch.“