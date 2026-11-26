Wright blieb bei seinem Premierenerfolg als einziger Biathlet am Schießstand fehlerfrei. Der 24-Jährige mit neuseeländischen Wurzeln distanzierte den zweitplatzierten Strelow (ein Fehler) gleich um 1:20,1 Minuten. Es war der erste US-Sieg im Biathlon seit fast zehn Jahren. Lowell Bailey hatte für die USA im Februar 2017 bei der WM in Hochfilzen einen Erfolg eingefahren.