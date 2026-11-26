Der Weltcup-Auftakt der Biathleten im finnischen Kontiolahti hat eine Überraschung gebracht. Der US-Amerikaner Campbell Wright gewann am Donnerstag das Einzelrennen über 20 km und vier Schießen ohne Fehler. Bester ÖSV-Athlet war Dominic Unterweger auf Rang 19, Lukas Haslinger sammelte bei seinem zweiten Weltcuprennen als 38. erstmals Punkte ein.
Sieger Wright verwies den Deutschen Justus Strelow und den Norweger Vetle Sjaastad Christiansen auf die Plätze zwei und drei.
Wright blieb bei seinem Premierenerfolg als einziger Biathlet am Schießstand fehlerfrei. Der 24-Jährige mit neuseeländischen Wurzeln distanzierte den zweitplatzierten Strelow (ein Fehler) gleich um 1:20,1 Minuten. Es war der erste US-Sieg im Biathlon seit fast zehn Jahren. Lowell Bailey hatte für die USA im Februar 2017 bei der WM in Hochfilzen einen Erfolg eingefahren.
Unterweger verbuchte beim Schießen zwei Fahrkarten und wies knapp dreieinhalb Minuten Rückstand auf den Sieger auf. Der 23-jährige Haslinger zielte nur einmal daneben, verlor aber insgesamt 4:50 Minuten. Thomas Marchl (3 Schießfehler) landete bei seinem Weltcup-Debüt auf Rang 64, Fredrik Mühlbacher (6) wurde 92. Am Freitag (16.15 Uhr) steht in Kontiolahti das Frauen-Einzel auf dem Programm.
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