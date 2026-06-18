HPV-Impfung senkt Risiko für Krebstod gegen Null

Es ist das erste Mal überhaupt, dass in der untersuchten Altersgruppe kein Todesfall durch die Krebsart in England festgestellt wurde. Bereits in den Jahren 2015 bis 2019 ging die Zahl der Todesfälle durch Gebärmutterhalskrebs in der Altersgruppe laut der Studie um 80 Prozent zurück, wie am Donnerstag in der Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlicht wurde.