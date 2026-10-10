Drama in Pennsylvania
Neun Tote: Schütze verschanzte sich nach Blutbad
Von krone.at
Ein Schusswaffen-Angriff in einem Wohnhaus im US-Bundesstaat Pennsylvania hat mindestens neun Menschen das Leben gekostet. Unter den Opfern sind zwei Kinder. Der mutmaßliche Täter starb ebenfalls - nach einer dramatischen Konfrontation mit der Polizei. Was sich in dem Haus abgespielt hat, ist bislang nicht vollständig geklärt.
Wie die US-Zeitschrift „People“ unter Berufung auf Angaben der Polizei berichtete, soll der Verdächtige zunächst die beiden Frauen angegriffen haben. Anschließend sei er in das Haus eingedrungen und habe auf mehrere Menschen geschossen. Danach verbarrikadierte er sich demnach im Gebäude. Spezialeinheiten der Polizei rückten an, es kam zu einer Konfrontation.
Polizeichef Rick Lorah bestätigte bei einer Pressekonferenz am Freitag, dass der mutmaßliche Schütze an einer selbst zugefügten Schussverletzung gestorben sei. Ein Motiv für die Tat steht bislang nicht fest. Auch die Identitäten der Opfer wurden zunächst nicht öffentlich bekannt gegeben.
Die Behörden gaben Entwarnung für die Bevölkerung. Nach dem derzeitigen Informationsstand bestehe keine weitere Gefahr, erklärte der Polizeichef. Die Ermittler arbeiteten daran, den genauen Ablauf der Ereignisse zu rekonstruieren. Es werde einige Zeit dauern, bis sich das Geschehen vollständig aufklären lasse.
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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