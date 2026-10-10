Neun Tote: Schütze verschanzte sich nach Blutbad

Spezialeinheiten rückten an

Wie die US-Zeitschrift „People“ unter Berufung auf Angaben der Polizei berichtete, soll der Verdächtige zunächst die beiden Frauen angegriffen haben. Anschließend sei er in das Haus eingedrungen und habe auf mehrere Menschen geschossen. Danach verbarrikadierte er sich demnach im Gebäude. Spezialeinheiten der Polizei rückten an, es kam zu einer Konfrontation.