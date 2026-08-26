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Darunter vier Kinder

Blutbad bei Familienessen! Acht Menschen tot

Ausland
26.08.2026 07:08
Bei einem Gewaltverbrechen im Nordwesten der USA sind mehrere Menschen getötet worden.
Bei einem Gewaltverbrechen im Nordwesten der USA sind mehrere Menschen getötet worden.(Bild: AP/Matthew Brown)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein schweres Gewaltverbrechen erschüttert die US-Stadt Billings im Bundesstaat Montana. Acht Menschen wurden getötet, darunter vier Kinder. Der mutmaßliche Täter ist ebenfalls tot.

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Es sollte ein gemeinsames Abendessen werden – doch der Familienabend endete in einer unfassbaren Tragödie. Am Sonntagabend fielen in einem Haus nahe Billings Schüsse. Als die Polizei eintraf, stand das Gebäude bereits in Flammen.

Acht Menschen kamen ums Leben. Unter den Opfern sind laut Angehörigen vier Kinder im Alter zwischen sieben und 15 Jahren. Die Opfer gehörten zu vier Generationen derselben Familie – vom siebenjährigen Mädchen bis zu einer Großmutter in ihren 90ern.

Haus geriet anschließend in Brand
Als mutmaßlicher Schütze wurde der 44-jährige Alan Smith identifiziert. Nach Angaben eines Familienangehörigen soll er bei dem gemeinsamen Abendessen das Feuer eröffnet haben. Anschließend geriet das Haus in Brand.

Das Haus geriet nach dem Blutbad in Brand.
Das Haus geriet nach dem Blutbad in Brand.(Bild: AP/Matthew Brown)

Der Verdächtige wurde schwer verletzt außerhalb des Hauses gefunden. Er hatte sich offenbar selbst angeschossen und starb später im Krankenhaus. Die Ermittler untersuchen nun die genauen Hintergründe der Tat.

Zwölfjährige setzte noch Notruf ab
Besonders tragisch: Unter den Opfern befinden sich auch Kinder. Angehörige berichten, dass die zwölfjährige Charlotte noch einen Notruf abgesetzt haben soll, bevor auch sie ums Leben kam.

All diese Kinder wurden getötet: Owen Ireland vorne, Landon Ghekiere, in der Mitte, Charlotte ...
All diese Kinder wurden getötet: Owen Ireland vorne, Landon Ghekiere, in der Mitte, Charlotte Ghekiere, hinten links, und Chloe Ireland, hinten rechts, mit Helm(Bild: AP/AP, Krone KREATIV)

Die Flammen erschwerten die Ermittlungen massiv. Die Einsatzkräfte hörten nach ihrem Eintreffen zunächst Schüsse, kurz darauf stand das Wohnhaus vollständig in Flammen. Wegen der schweren Brandschäden konnten die sterblichen Überreste der Opfer nur schwierig geborgen werden.

Was genau zu der tödlichen Eskalation führte, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Die Behörden wollen weitere Einzelheiten zum Fall bekannt geben.

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