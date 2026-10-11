Immer mehr Stromkunden setzen jetzt auf die Kirche

Schon jetzt werden täglich mehr als 2000 kWh Strom erzeugt

65 Pfarren sind bereits Teil der Community und sorgen mit 36 PV-Anlagen für eine regionale Stromversorgung. Dass hinter der Energiegemeinschaft nicht nur technische und finanzielle Überlegungen stehen, zeigen die Erfahrungen der bisherigen Mitglieder. „Umweltbewusstsein ist uns zu profan. Wir wollen auf die nächste Generation schauen“, sagt etwa Franziskanerpater Thomas Lackner von der Basilika Frauenkirchen. „Auch für uns ist Sonnenstrom selbstverständlich geworden. Als nächstes wollen wir uns einen Speicher anschaffen, um noch mehr zur CO₂-Reduktion beizutragen“, erzählt Pfarrer Sebastian Edakarottu von der Pfarre Großpetersdorf.