Fall von Animal Hoarding: Frau (55) angezeigt

„Unerträglich“ – so werden die Zustände in einer Wohnung in Lambach beschrieben, wo am Freitag und Samstag Polizei, Bezirkshauptmannschaft und Tierschützer zu Einsätzen gerufen wurden. Nachdem vor etwa einem halben Jahr Nachbarn Alarm geschlagen hatten, waren die Behörden auf eine Horror-Tierhaltung aufmerksam geworden.