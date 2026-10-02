„Romeo und Julia“ verschüttet von vulgärem Getöse

Zeit und Raum der Produktion sind wenig erhellend oder bereichernd. Die düstere Einheitsbühne ist irgendwo zwischen Trailer- und Skaterpark angesiedelt, die punkigen Kostüme vermitteln vage Endzeitstimmung und 90er-Jahre Futurismus. Die Video-Projektionen aus dem Inneren eines verkommenen Wohnwagens schaffen noch so etwas wie intime Dringlichkeit, die überdimensionalen digitalen Köpfe, die den Willen des Fürsten kundtun sowie die animierte Marien-Figuren, die Schlagzeug spielen, sind gekünstelt modern wie nichtssagend. Hier wird Shakespeare mit Gewalt in die Gegenwart gezerrt, das schafft statt mehr Nähe einzig befremdliche Distanz.