Landwirt (24) wurde in Heuballenpresse eingeklemmt

Bei Reparaturarbeiten an einer Heuballenpresse am Freitagnachmittag kam es in der Gemeinde Steinfeld (Kärnten) zu einem tragischen Unglück – ein 24-jähriger Landwirt wurde dabei schwer verletzt.
Ein 24-jähriger Landwirt war am Freitag gegen 17 Uhr in der Gemeinde Steinfeld am Ossiacher See gerade dabei, seine Heuballenpresse zu servicieren und Reparaturarbeiten an der schweren Maschine durchzuführen.
Mann stieg in Heuballenpresse
„Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er in das Innere der noch laufenden Presse gestiegen sein“, beschreibt die Polizei den schaurigen Unfallverlauf. „Aus bislang unbekanntem Grund schloss sich ein Teil der Presse und klemmte den 26-Jährigen ein.“
Zeugen befreiten Landwirt
Zum Glück waren in der näheren Umgebung Zeugen anwesend, die gleich eingriffen und den schwer verletzten Mann aus der Heuballenpresse befreien konnten. Anschließend wurde der Landwirt von einem Notarzt erstversorgt und dann der Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 7 übergeben, die den 24-Jährigen sicher ins Klinikum Klagenfurt transportierten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.