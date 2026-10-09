Landwirt (24) wurde in Heuballenpresse eingeklemmt

Zeugen befreiten Landwirt

Zum Glück waren in der näheren Umgebung Zeugen anwesend, die gleich eingriffen und den schwer verletzten Mann aus der Heuballenpresse befreien konnten. Anschließend wurde der Landwirt von einem Notarzt erstversorgt und dann der Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 7 übergeben, die den 24-Jährigen sicher ins Klinikum Klagenfurt transportierten.