Käferbohnen-Preis steigt: „Es gibt Totalausfälle“

Schon jetzt kommen laut der Landwirtschaftskammer 90 Prozent der Käferbohnen im Handel nicht aus der Steiermark, sondern aus Fernost. Die schwache Ernte, die gerade beginnt, macht die Situation noch angespannter. Worauf Konsumenten achten sollten, erklärt Andreas Cretnik, Chef von Steirerkraft.