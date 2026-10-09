Käferbohnen-Preis steigt: „Es gibt Totalausfälle“

Schon jetzt kommen laut der Landwirtschaftskammer 90 Prozent der Käferbohnen im Handel nicht aus der Steiermark, sondern aus Fernost. Die schwache Ernte, die gerade beginnt, macht die Situation noch angespannter. Worauf Konsumenten achten sollten, erklärt Andreas Cretnik, Chef von Steirerkraft.
„Krone“: Herr Cretnik, 90 Prozent der Käferbohnen im Handel kommen aus China. Woher weiß ich, dass ein Produkt heimisch ist?
Andreas Cretnik: Wenn „steirische Käferbohne“ in Kombination mit dem rot-gelben EU-Logo draufsteht.
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