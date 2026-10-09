Phishing-Betrüger stahlen heuer schon 19 Millionen

Vier von zehn Betrugsmeldungen betreffen Phishing

Auch der Post liegt viel daran, an der Kampagne teilzunehmen. Als Post-, Bank- und Telekommunikationsanbieter biete man auch viel Angriffsfläche für Betrüger. So verwies man darauf, dass man keine Mystery-Pakete verkaufe – auch Gewinnspiele, die gefälscht sind und deren Links auf die Seiten von Betrügern führen, kommen immer wieder auf. Bernhard Jungwirth von der Watchlist Internet weiß, wie groß das Problem Phishing in Österreich ist. Von 20.000 Meldungen, die er pro Jahr aus der Bevölkerung bekomme, würden vierzig Prozent Phishing betreffen.