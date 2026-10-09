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Geld war plötzlich weg

Falscher Bankmitarbeiter prellt Pinzgauerin (52)

Salzburg
09.10.2026 13:30
Die Frau erkannte den Telefonbetrug erst, als es zu spät war (Symbolbild)
Die Frau erkannte den Telefonbetrug erst, als es zu spät war (Symbolbild)(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eine 52-jährige Pinzgauerin ist am Dienstag Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Ein Unbekannter gab sich als Bankmitarbeiter aus und brachte die Frau dazu, mehrere Freigaben in ihrer E-Banking-App zu bestätigen. Kurz darauf waren 19.800 Euro von ihrem Firmenkonto verschwunden.

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Mit angeblichen Unregelmäßigkeiten auf ihrem Firmenkonto setzte ein falscher Bankmitarbeiter eine 52-jährige Pinzgauerin unter Druck. Der unbekannte Anrufer behauptete, durch mehrere Freigaben in der E-Banking-App könnten Abbuchungsversuche Dritter gestoppt werden.

Bei den angezeigten Autorisierungsanfragen waren laut der Frau keine Beträge ersichtlich. Sie bestätigte die Freigaben – und bemerkte kurz darauf einen Kontoausgang von 19.800 Euro. Das Geld wurde auf ein österreichisches Bankkonto überwiesen. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs.

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