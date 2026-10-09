Falscher Bankmitarbeiter prellt Pinzgauerin (52)

Eine 52-jährige Pinzgauerin ist am Dienstag Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Ein Unbekannter gab sich als Bankmitarbeiter aus und brachte die Frau dazu, mehrere Freigaben in ihrer E-Banking-App zu bestätigen. Kurz darauf waren 19.800 Euro von ihrem Firmenkonto verschwunden.