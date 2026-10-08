Firma tappte in Online-Falle: 100.000 Euro futsch

Eine ordentliche Summe verlor ein Unternehmen aus dem Bezirk Imst in Tirol an bislang unbekannte Täter im Internet. Durch den sogenannten „Chef-Betrug“ wurden fünf Überweisungen in einer Höhe von insgesamt 100.000 Euro überwiesen. Auch zwei weitere Tiroler tappten in eine Online-Falle.
Zwischen 30. September und 7. Oktober wurde die Buchhalterin eines Unternehmens im Bezirk Imst Opfer des sogenannten „Chef-Betrugs“. Die Frau erhielt mehrere E-Mails unter der Identität ihres Vorgesetzten.
Darin wurde die Frau aufgefordert, sechs Auslandsüberweisungen binnen der nächsten vier Tage zu tätigen. Die Mitarbeiterin kam dieser Aufforderung nach und führte fünf dieser Transaktionen durch. Dabei entstand ein Schaden von über 100.000 Euro.
Bei der sechsten Aufforderungen auf ein Konto in die Türkei schöpfte die Frau Verdacht und verweigerte die Durchführung. Sie erstattete Anzeige gegen Unbekannt.
Auch Tiroler tappe in Falle
Um eine nicht ganz so hohe Summe wurde ein Einheimischer (55) aus dem Bezirk Landeck geprellt. Er besuchte am Montag eine Online-Secondhand-Plattform und bestellte einen Artikel.
Dabei gelang es unbekannten Tätern, mit einem zugesendeten Link, einige Tausend Euro vom Konto des 55-Jährigen abzubuchen. Die Überweisungen gingen auf ein deutsches Bankkonto. Die Ermittlungen laufen.
Holzspalter kam nie an
Ebenfalls auf einen Betrug reingefallen ist ein Mann (52) aus dem Bezirk Imst. Er wurde auf einer Online-Plattform Anfang August auf das Angebot eines Holzspalters aufmerksam.
Nach mehreren Telefonaten einigte er sich mit dem vermeintlichen Privatverkäufer auf einen Kaufpreis von einigen Tausend Euro. Der Verkäufer übermittelte einen Kaufvertrag, der 52-Jährige überwies die Summe auf ein deutsches Bankkonto. Der Verkäufer bestätigte den Eingang der Summe am Telefon.
Verkäufer tauchte unter
Auf den Holzspalter wartet der Tiroler jedoch immer noch. Die Lieferung durch eine Spedition blieb bis dato aus. Der Verkäufer ist nicht mehr erreichbar.
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