Milde Urteile nach Böller-Angriff auf junge Frau

Die Geschworenen entscheiden am Urteilstag aber letztlich anders: Kein Mordversuch! Sie orten „nur“ eine fahrlässige Körperverletzung. Der 20-Jährige wird zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt. Der ältere und vorbestrafte Zweitangeklagte fasst 20 Monate teilbedingt, davon sechs in Haft aus. Zwei weitere junge Männer werden vom Beitrag freigesprochen. Verteidiger Peter Philipp sagte schon zu Prozessbeginn: „Die haben ja mit der ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun.“ Nicht rechtskräftig!