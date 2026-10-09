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Andrew bekommt mehr als 300.000 € Entschädigung!

Royals
09.10.2026 14:40
Nach dem Skandal um seine Freundschaft mit Jeffrey Epstein musste Andrew Mountbatten-Windsor die ...
Nach dem Skandal um seine Freundschaft mit Jeffrey Epstein musste Andrew Mountbatten-Windsor die Luxusvilla Royal Lodge räumen. Nun ist der Mietvertrag offiziell beendet.(Bild: Krone KREATIV/APA/AP David Dyson / Camera Press / picturedesk.com)
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Von krone.at

Andrew Mountbatten-Windsor hat die Schlüssel zu seinem früheren Wohnsitz, der Royal Lodge in Windsor, nun endgültig an die Verwaltung des Crown Estate zurückgegeben. Für die vorzeitige Rückgabe des Gebäudes erhielt er eine Entschädigung in Höhe von 302.000 Pfund (rund 356.000 Euro).

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Queen-Sohn Andrew Mountbatten-Windsor hat die Luxusvilla Royal Lodge in Windsor offiziell an das Crown Estate zurückgegeben. Nachdem er zwei Jahrzehnte lang mietfrei dort gewohnt habe, hinterließ er das 30-Zimmer-Anwesen aber in einem Zustand, in dem 1,8 Millionen Pfund  (2,1 Millionen Euro) für die Behebung von „Mängeln“ benötigt werden, bevor es wieder vermietet werden kann, berichtet die „Daily Mail“.  

Geld von Charles „geliehen“
Man geht davon aus, dass König Charles das Geld aus seinem Privatvermögen an Andrew „geliehen“ habe, um sicherzustellen, dass den Steuerzahlern keine Kosten entstehen, wird weiters berichtet. Da Andrews Pachtvertrag, der für 50 Jahre abgeschlossen worden war, aber frühzeitig beendet wurde, erhalte er dennoch eine Entschädigung in Höhe von 302.000 Pfund (rund 356.000 Euro).

Nachdem Andrews Verwicklungen mit Jeffrey Epstein jahrelang recht wenige Konsequenzen für ihn ...
Nachdem Andrews Verwicklungen mit Jeffrey Epstein jahrelang recht wenige Konsequenzen für ihn hatte, zog König Charles im Herbst 2025 den Schlussstrich und Entzug seinem Bruder den Prinzen-Titel und die Royal Lodge.(Bild: AFP/PETER NICHOLLS)

Schäden in Höhe von 1,8 Millionen Pfund
Ein Sprecher der staatlichen Kronbehörde, die das nicht private Immobilienvermögen der Royals verwaltet, erklärte: „Der ehemalige Mieter hat das Objekt vollständig geräumt und 1,8 Millionen Pfund für die Beseitigung von Schäden gezahlt. Diese Summe wurde von unabhängigen Beratern ermittelt und geprüft.“ 

Andrew musste die Royal Lodge mehr als 50 Jahre vor dem ursprünglich vorgesehenen Ende seines Pachtvertrags zurückgeben. Laut Vertrag stünde ihm deshalb eine Entschädigung in Höhe  302.000 Pfund zu. 

Der einstige Prinz Andrew räumt auf: Nachdem er gegen die Durchsuchungen der Polizei vorgegangen ...
Der einstige Prinz Andrew räumt auf: Nachdem er gegen die Durchsuchungen der Polizei vorgegangen ist, hat er den Schlüssel seines ehemaligen Zuhauses Royal Lodge abgegeben und über 300.000 Euro Entschädigung kassiert.(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Künftige Nutzung wird geprüft
Die Verwaltung konzentriere sich nun darauf, „die mögliche künftige Nutzung der Immobilie zu ermitteln und Möglichkeiten zu prüfen, durch ihre vorzeitige Rückgabe zusätzlichen finanziellen Wert für die Nation zu schaffen“.

Das Anwesen soll nun von zwei Immobilienmaklern für eine künftige Nutzung angeboten werden. 

Polizisten durchsuchten im Februar die Royal Lodge, des ehemaligen 30-Zimmer-Anwesens von Andrew ...
Polizisten durchsuchten im Februar die Royal Lodge, des ehemaligen 30-Zimmer-Anwesens von Andrew Mountbatten-Windsor. Das Foto zeigt sie beim Betreten des Geländes.(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Empörung über „Pfefferkorn“-Miete
Andrew musste die Royal Lodge Anfang des Jahres nach anhaltenden Kontroversen um seine Verbindung zum US-Finanzier Jeffrey Epstein aufgeben. Dass er, nachdem ihm schon der Prinzen-Titel war aberkannt worden, weiterhin für eine „Pfefferkorn“-Miete in dem 30-Zimmer-Anwesen wohnte, empörte die britische Öffentlichkeit zunehmend und zwang König Charles schließlich dazu, seinen Bruder auszuquartieren.

Ausgezogen ist Februar 2026, nachdem Charles ihm ein Farmhaus auf dem privaten königlichen Sandringham-Anwesen in der Grafschaft Norfolk hat renovieren lassen, um ihn möglichst weit weg von Windsor und London unterzubringen.

Andrew lebt nun in einem im Vergleich zur Royal Lodge eher bescheidenen Bauernhaus, das König ...
Andrew lebt nun in einem im Vergleich zur Royal Lodge eher bescheidenen Bauernhaus, das König Charles ihm in Norfolk zur Verfügung stellt.(Bild: Krone KREATIV/EPA/NEIL HALL, AFP/HENRY NICHOLLS)

Die Entscheidung fiel nach der Veröffentlichung weiterer Epstein-Unterlagen durch das US-Justizministerium. Darin fanden sich auch Vorwürfe gegen Andrew, die von einem Opfer des verurteilten Sexualstraftäters erhoben worden waren. Andrew hat die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen stets zurückgewiesen.

Rechtswidrige Razzien
Im Fall von Andrew Mountbatten-Windsor kommt derzeit viel Bewegung auf. Erst am Donnerstag entschied ein Gericht, dass die im Februar durchgeführten polizeilichen Durchsuchungen in der Royal Lodge in Windsor sowie der Marsh Farm auf dem Sandringham-Anwesen rechtswidrig waren.

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Der 66-Jährige war damals kurz nach seinem Umzug und ausgerechnet an seinem Geburtstag unter dem Verdacht des Amtsmissbrauchs festgenommen worden. Wie nun bekannt wurde, beruhten die richterlich angeordneten Razzien an seinem damaligen und seinem heutigen Wohnsitz auf fehlerhaften beziehungsweise unzutreffenden Angaben.

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