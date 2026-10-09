Andrew bekommt mehr als 300.000 € Entschädigung!

Queen-Sohn Andrew Mountbatten-Windsor hat die Luxusvilla Royal Lodge in Windsor offiziell an das Crown Estate zurückgegeben. Nachdem er zwei Jahrzehnte lang mietfrei dort gewohnt habe, hinterließ er das 30-Zimmer-Anwesen aber in einem Zustand, in dem 1,8 Millionen Pfund (2,1 Millionen Euro) für die Behebung von „Mängeln“ benötigt werden, bevor es wieder vermietet werden kann, berichtet die „Daily Mail“.