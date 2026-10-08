Andrew siegt vor Gericht: Polizei-Razzien illegal

Für Andrew besonders brisant ist nun die Frage, was mit dem Material passiert, das bei den Durchsuchungen sichergestellt wurde. Darüber müssen die Gerichte noch entscheiden. Die Polizei erklärte, derzeit liefen entsprechende Verfahren darüber, ob sie die beschlagnahmten Unterlagen und Gegenstände im Rahmen ihrer weiteren Ermittlungen überhaupt rechtmäßig behalten darf. Gleichzeitig stellte sie klar: Die Ermittlungen wegen des mutmaßlichen Fehlverhaltens eines Mannes in seinen Sechzigern aus Norfolk im öffentlichen Amt liefen weiter. Man werde weiterhin „alle vernünftigen Ermittlungsansätze“ verfolgen, um den Fall „effektiv und fair“ voranzutreiben.