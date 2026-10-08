Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Paukenschlag!

Andrew siegt vor Gericht: Polizei-Razzien illegal

Royals
08.10.2026 15:55
Gericht erklärt Durchsuchungen von Ex-Prinz Andrews Wohnsitzen für rechtswidrig! Der jüngere ...
Gericht erklärt Durchsuchungen von Ex-Prinz Andrews Wohnsitzen für rechtswidrig! Der jüngere Bruder von König Charles hatte dagegen geklagt!(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Paukenschlag im Fall Andrew Mountbatten-Windsor, dem jüngeren Bruder von König Charles III.! Die Thames Valley Police hat eingeräumt, dass die Durchsuchungsbefehle für zwei Anwesen des ehemaligen Prinzen rechtswidrig waren. Die Informationen, die den Richtern vorgelegt worden waren, sollen teilweise falsch gewesen sein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es geht um eine heikle Razzia, die Anfang des Jahres für Aufsehen sorgte. Ermittler der Thames Valley Police hatten sowohl das frühere Anwesen von Andrew in Sandringham als auch die Royal Lodge in Windsor durchsucht.

Dafür hatten sie zuvor Durchsuchungsbefehle erhalten. Doch genau diese stehen jetzt massiv unter Beschuss.

Polizisten sichern einen Zugang zu Wood Farm auf dem Sandringham-Anwesen. Dort wurde Andrew ...
Polizisten sichern einen Zugang zu Wood Farm auf dem Sandringham-Anwesen. Dort wurde Andrew Mountbatten-Windsor im Februar 2026 festgenommen und das Anwesendurchsucht.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Unrichtige Angaben
Vor dem High Court wurde bekannt, dass die Polizei eingeräumt hat, die Informationen, die sie dem Old Bailey im Zusammenhang mit den beantragten Durchsuchungen vorgelegt hatte, seien unrichtig gewesen. Damit gerät das Vorgehen der Ermittler erheblich unter Druck.

Die Royal Courts of Justice in London
Die Royal Courts of Justice in London(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Festgenommen und 12 Stunden festhalten
Andrew Mountbatten-Windsor war im Februar von der Thames Valley Police festgenommen und 12 Stunden lang festgehalten worden. Der Vorwurf lautete auf den Verdacht des Amtsmissbrauchs. Mountbatten-Windsor soll im Jahr 2010 als britischer Handelsgesandter vertrauliche Dokumente an den US-Straftäter Jeffrey Epstein weitergeleitet haben. Der ehemalige Prinz bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Polizeibeamte durchsuchen das Gelände der Royal Lodge in Windsor. Nach der Festnahme von Andrew ...
Polizeibeamte durchsuchen das Gelände der Royal Lodge in Windsor. Nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor im Februar 2026 wurden mehrere seiner Anwesen durchsucht.(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Durchsuchungsbefehle vor Festnahme ausgestellt
Die Durchsuchungsbefehle waren bereits vor seiner Festnahme ausgestellt worden, berichtet die „BBC“. Andrews Anwälte gingen juristisch gegen deren Rechtmäßigkeit vor und beantragten eine gerichtliche Überprüfung. Dabei richtete sich die Klage gegen die Handlungen des Polizeichefs sowie gegen die Entscheidung des Zentralen Strafgerichts.

Für Andrew ist die Entwicklung ein wichtiger juristischer Erfolg. Denn wenn die Grundlage für die Durchsuchungen auf Informationen beruhte, die gegenüber dem Gericht nicht korrekt waren, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie die Ermittler ihre Maßnahmen begründen konnten.

Lesen Sie auch:
Er ist zwar keine Königliche Hoheit und kein Prinz mehr, dennoch soll es für Andrew ...
Alle Titel weg, aber:
Ex-Prinz Andrew soll royales Begräbnis erhalten
09.08.2026
Trotz Ermittlungen!
Andrew jettet im Privatjet in den Luxus-Urlaub
22.06.2026

Noch ist damit allerdings nicht automatisch der gesamte Fall erledigt. Die Auseinandersetzung dreht sich zunächst um die Rechtmäßigkeit der Durchsuchungsbefehle.

Polizei versucht, den Schaden zu begrenzen
Die Thames Valley Police räumte laut „BBC“ ein, dass die ursprüngliche Entscheidung des Gerichts, die Durchsuchungsbefehle auf Grundlage des angewandten Gesetzes zu erlassen, rechtlich fehlerhaft war. Ein Polizeisprecher betonte allerdings, die Aufhebung der Befehle sei „kein Urteil über unsere laufenden Ermittlungen“. Man habe dem Gericht alle notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung gestellt und dabei die vorgeschriebenen rechtlichen Verfahren eingehalten.

Für Andrew besonders brisant ist nun die Frage, was mit dem Material passiert, das bei den Durchsuchungen sichergestellt wurde. Darüber müssen die Gerichte noch entscheiden. Die Polizei erklärte, derzeit liefen entsprechende Verfahren darüber, ob sie die beschlagnahmten Unterlagen und Gegenstände im Rahmen ihrer weiteren Ermittlungen überhaupt rechtmäßig behalten darf. Gleichzeitig stellte sie klar: Die Ermittlungen wegen des mutmaßlichen Fehlverhaltens eines Mannes in seinen Sechzigern aus Norfolk im öffentlichen Amt liefen weiter. Man werde weiterhin „alle vernünftigen Ermittlungsansätze“ verfolgen, um den Fall „effektiv und fair“ voranzutreiben.

Die Polizei während der Durchsuchung der Royal Lodge im Februar.
Die Polizei während der Durchsuchung der Royal Lodge im Februar.(Bild: AFP/BEN STANSALL, Krone KREATIV)

Vom Palast gibt es dazu keine offizielle Stellungnahme. Doch eine royale Quelle behauptet gegenüber britischen Medien: König Charles soll seinem Bruder Andrew Mountbatten-Windsor ausdrücklich verboten haben, die finanzielle Unterstützung aus dem Königshaus zur Begleichung seiner Anwaltsrechnungen zu nutzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
08.10.2026 15:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
208.002 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
118.353 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Österreich
Der ORF-Akt: „Rolilein Schlaf gut und träum schön“
90.431 mal gelesen
Im Tagebuch der „Kronzeugin“ (Grafik im Hintergrund mit Originalsätzen) kommen die beiden Männer ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2007 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1191 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
827 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Mehr Royals
Paukenschlag!
Andrew siegt vor Gericht: Polizei-Razzien illegal
„Bekommst keine Hilfe“
Zara Tindall packt über ihre harte Erziehung aus!
Gemeinsame Pläne?
Meghan Markle speist mit Nobelpreisträgerin Malala
Bittere Advent-Schokis
Meghan-Fans terrorisieren Priester wegen Kalender
„In Rehabilitation“
Mette-Marit bis zum Sommer ohne offizielle Termine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf