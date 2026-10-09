Darmflora kann Reaktion auf Impfungen beeinflussen

Forschende des Max-Planck-Instituts für Biologie im deutschen Tübingen, der Georgia State University, des Institut Pasteur in Paris und des French National Institute for Health and Medical Research (INSEREM), der University of Manitoba, der University of California San Diego und des Instituts für Tropenmedizin der Universität Tübingen haben nun gezeigt, dass eine Ursache für die Unterschiede in der Immunantwort nach Impfung das Darmmikrobiom (umgangssprachlich auch als Darmflora bezeichnet; Anm.) sein könnte.