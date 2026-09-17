Darum reagieren manche stärker auf Impfungen

Die in der Fachzeitschrift „Science Translational Medicine“ veröffentlichten Resultate zeigen: Menschen, deren Immunsystem bereits vor der Impfung besonders stark auf Interferone reagierte, hatten nach der Impfung häufiger und stärkere vorübergehende Beschwerden. Interferone sind Botenstoffe des Immunsystems. Sie werden unter anderem bei Virusinfektionen gebildet und helfen dem Körper, seine Abwehr zu aktivieren.