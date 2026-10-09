Logistiker TGW sucht heuer 800 neue Mitarbeiter

Bis 2030 sind 7000 Mitarbeiter geplant

In dieser Tonart soll es auch in den kommenden Jahren weitergehen. Darauf deutet der Auftragseingang im abgelaufenen Geschäftsjahr hin – er liegt mit 1,75 Milliarden Euro auf einem neuen Allzeithoch. „Bis 2030 wollen wir die Zwei-Milliarden-Euro-Marke im Umsatz überspringen“, sagt Puhl. Dafür stocken die Marchtrenker ihre Belegschaft auf. Im aktuellen Geschäftsjahr bis Sommer 2027 will die TGW 800 neue Mitarbeiter aufnehmen, 400 davon in Österreich. Bis 2030 soll der Personalstand überhaupt auf 7000 Beschäftigte ansteigen.