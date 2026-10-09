Das Ronacher schließen: Jetzt Grüne gegen Grüne

Der Vorschlag der grünen Gemeinderätin Ursula Berner, das Ronacher als Musicalbühne zu schließen, hat für enorme Aufregung gesorgt. Schließlich ist es eines der erfolgreichsten und best ausgelasteten Theater der Stadt. Sie hatte vorgeschlagen, das Schmuckstück der Vereinigten Bühnen für andere Produktionen, etwa Kabaretts, zu vermieten. Nach dem „Krone“-Bericht musste Berner von ihrer Partei zurückgepfiffen werden.