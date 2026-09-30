Grüne will Wiens größtes Musicaltheater schließen

Spielzeit für „Die Schöne und das Biest“ verlängert

Der Musical-Hype ist jedenfalls enorm und soll weitergehen. So wurden für den neuesten Hit „Die Schöne und das Biest“ im Raimund Theater bislang schon über 120.000 Tickets verkauft und die Spielzeit bis zum 27. Juni 2027 verlängert. Das historische Maria-Theresia-Musical gilt schon jetzt als eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen aller Zeiten. Es schloss nahtlos an den Erfolg des Falco-Musicals „Rock me Amadeus“, der letzten VBW-Eigenproduktion, an.