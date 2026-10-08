Deutscher Ex-Kanzler spontan bei Putins Geburtstag

Schon lange steht Deutschlands Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) wegen seiner freundschaftlichen Beziehungen zu Moskau in der Kritik. Nach einem neuen Job in Russland erhielt er bei einer Reise vom Kreml noch eine besondere Einladung ...
Nach Angaben des Kreml nahm der 82-Jährige an der Geburtstagsfeier des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau teil.
„Der Präsident lud seinen alten Freund zu sich nach Hause ein“
Putin habe Mittwochfrüh aus den Medien von der Anwesenheit Schröders in der russischen Hauptstadt erfahren, teilte der Kreml bei Telegram mit. „Der Präsident lud seinen alten Freund zu sich nach Hause ein“, hieß es weiter. Schröder sei bei Putin gewesen, als der Kremlchef am Mittwoch seinen 74. Geburtstag feierte.
Schröder besuchte russischen Supermarkt und erhielt Applaus
Der deutsche Politiker war nach seiner Benennung in den Aufsichtsrat der russischen Handelskette Hyperglobus nach Moskau gereist. Bei einem Besuch in Moskau wurde er von Mitarbeitern mit Applaus begrüßt und erinnerte an seine eigene Ausbildung im Einzelhandel.
Schröder war von 1998 bis 2005 deutscher Bundeskanzler. Der 82-Jährige ist mit Kremlchef Wladimir Putin eng befreundet und steht unter anderem wegen dieser engen Verbindung und seines Engagements für russische Energieunternehmen seit Jahren in der Kritik. Auch seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich Schröder wiederholt mit Putin getroffen.
EU lehnt Schröder als Vermittler Moskaus ab
Schröder war unter anderem für den staatlichen Ölkonzern Rosneft sowie die Gaspipeline-Projekte Nord Stream tätig. Putin hatte Anfang des Jahres erklärt, Schröder sei sein bevorzugter Ansprechpartner für Gespräche über eine neue europäische Sicherheitsordnung. Die Europäische Union lehnte diese Idee ab. Im Juni hatten sich die beiden im Kreml zu einem Gespräch unter vier Augen getroffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.