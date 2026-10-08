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Blutbad in Bayern

Waffenkontrolle eskaliert: Beamter erschossen

Ausland
08.10.2026 19:06
Polizei und Rettungsdienst sind mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild)
Polizei und Rettungsdienst sind mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild)(Bild: Ajdin Kamber - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Großeinsatz in Bayern: Bei einer Waffenkontrolle in der Gemeinde Berngau ist ein Mitarbeiter des Landratsamts erschossen worden. Seine Kollegin soll ebenfalls getroffen worden sein und sich noch im Haus des mutmaßlichen Täters befinden. Die Polizei hat das Gebäude mit einem Großaufgebot umstellt.

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Gegen 14 Uhr gingen bei der Polizei erste Meldungen über schussähnliche Geräusche in der Gemeinde ein. Schnell rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich ein bewaffneter Mann in einem Wohnhaus verschanzt und mehrere Schüsse abgegeben haben.

Mitarbeiter soll getötet worden sein
Wie die deutsche „Bild“ berichtet, soll es bei einer Waffenkontrolle zu den tödlichen Schüssen gekommen sein. Ein Mitarbeiter des Landratsamts sei dabei ums Leben gekommen. Auch seine Kollegin soll getroffen worden sein. Sie soll sich weiterhin im Gebäude befinden.

Polizei riegelte gesamten Bereich ab
Die Polizei hat das Wohnhaus mittlerweile umstellt. Neben zahlreichen Einsatzkräften sind laut „Bild“ auch ein Hubschrauber und ein gepanzertes Fahrzeug im Einsatz. Der Bereich rund um den Tatort wurde großräumig abgesperrt.

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Die Bewohner von Berngau sollen ihre Häuser vorerst nicht verlassen und sich in Sicherheit bringen. Wie es zu den Schüssen kommen konnte und ob der mutmaßliche Täter weitere Personen bedroht, ist derzeit noch unklar.

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