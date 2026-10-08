Blutbad in Bayern
Waffenkontrolle eskaliert: Beamter erschossen
Großeinsatz in Bayern: Bei einer Waffenkontrolle in der Gemeinde Berngau ist ein Mitarbeiter des Landratsamts erschossen worden. Seine Kollegin soll ebenfalls getroffen worden sein und sich noch im Haus des mutmaßlichen Täters befinden. Die Polizei hat das Gebäude mit einem Großaufgebot umstellt.
Gegen 14 Uhr gingen bei der Polizei erste Meldungen über schussähnliche Geräusche in der Gemeinde ein. Schnell rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich ein bewaffneter Mann in einem Wohnhaus verschanzt und mehrere Schüsse abgegeben haben.
Mitarbeiter soll getötet worden sein
Wie die deutsche „Bild“ berichtet, soll es bei einer Waffenkontrolle zu den tödlichen Schüssen gekommen sein. Ein Mitarbeiter des Landratsamts sei dabei ums Leben gekommen. Auch seine Kollegin soll getroffen worden sein. Sie soll sich weiterhin im Gebäude befinden.
Polizei riegelte gesamten Bereich ab
Die Polizei hat das Wohnhaus mittlerweile umstellt. Neben zahlreichen Einsatzkräften sind laut „Bild“ auch ein Hubschrauber und ein gepanzertes Fahrzeug im Einsatz. Der Bereich rund um den Tatort wurde großräumig abgesperrt.
Die Bewohner von Berngau sollen ihre Häuser vorerst nicht verlassen und sich in Sicherheit bringen. Wie es zu den Schüssen kommen konnte und ob der mutmaßliche Täter weitere Personen bedroht, ist derzeit noch unklar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.