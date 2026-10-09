„Ich musste einfach schnell aus dem Tunnel raus!“

„Ich habe in den Seitenspiegel geschaut und ein wenig Rauch bemerkt.“ Zunächst dachte sich Herbert Pröglhöf noch kaum etwas. Er war mit seinem Lastwagen im Schwarzacher Schönbergtunnel unterwegs. „Vielleicht ist eine Bremse hängen geblieben“, meinte der erfahrene Lkw-Fahrer aus dem Waldviertel.