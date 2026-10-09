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Lkw brannte lichterloh

„Ich musste einfach schnell aus dem Tunnel raus!“

Salzburg
09.10.2026 05:00
Herbert Pröglhöf zögerte nicht, brachte seinen Flammen-Lkw sicher aus dem Tunnel.
Herbert Pröglhöf zögerte nicht, brachte seinen Flammen-Lkw sicher aus dem Tunnel.(Bild: Krone KREATIV/FF Schwarzach, zVg)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Sein entschlossenes Handeln verhinderte eine Katastrophe! Mitten im Schönbergtunnel im Salzburger Pongau fing der Lastwagen von Herbert Pröglhöf Feuer. Der Kraftfahrer konnte seinen brennenden Lkw sicher aus dem Tunnel bringen. Der „Krone“ berichtet er über die bangen Momente ...

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„Ich habe in den Seitenspiegel geschaut und ein wenig Rauch bemerkt.“ Zunächst dachte sich Herbert Pröglhöf noch kaum etwas. Er war mit seinem Lastwagen im Schwarzacher Schönbergtunnel unterwegs. „Vielleicht ist eine Bremse hängen geblieben“, meinte der erfahrene Lkw-Fahrer aus dem Waldviertel.

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