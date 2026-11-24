Bei einem missglückten Wendemanöver auf der Salzburger Straße (L103) in Thalgau kam ein Lkw kurz nach Mitternacht am Dienstag von der Fahrbahn ab. Die Feuerwehr konnte den Sattelschlepper sichern und aus dem Graben ziehen – währenddessen musste der Straßenbereich komplett gesperrt werden.