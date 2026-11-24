Im grenznahen bayerischen Ainring soll eine 61-Jährige laut Polizei ihren Ehemann am Sonntag tödlich verletzt haben. Die Leiche des Mannes wurde leblos in seiner Wohnung entdeckt. Die Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.
Am Sonntag wurde der Polizeistelle Traunstein gegen 12 Uhr mittags gemeldet, dass sich ein 65-jähriger Mann leblos in seiner Wohnung befinde. Sowohl Polizei als auch Notarzt konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Laut der bayerischen Exekutive besteht der Verdacht, dass die 61-Jährige dem Verstorbenen tödliche Verletzungen zugefügt haben könnte. Die Ehefrau wies ebenfalls Verletzungen auf, weshalb sie zunächst in ein Krankenhaus gebracht wurde.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Die Hintergründe und das Motiv sind noch unklar. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft.
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