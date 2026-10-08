Was am „Pucher-Areal“ alles hinkommen soll

Es gibt im ganzen Bezirk wohl nur wenige Projekte, die für so viele Diskussionen gesorgt haben, wie jenes für das sogenannte Pucher-Areal in der Michael-Koch-Straße in Mattersburg. Seit Jahren wird darum gerungen, was auf dem Riesengrundstück im Besitz der BWSG hinkommen soll. Ursprünglich war vorgesehen, Wohnungen, ein neues Rathaus, ein Hotel und eine Polizeiinspektion auf dem Grundstück zu errichten. Die Meinungen der politischen Parteien – und der Bürgerinitiative „Lebenswertes Mattersburg“ – zu dem Vorhaben gingen allerdings weit auseinander.