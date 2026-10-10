Drei Anzeigen wegen Kopftuchverbot im Ländle

Seit dem Inkrafttreten des Kopftuchverbots für Mädchen bis 14 Jahren an den Schulen, wurden in Vorarlberg bisher drei entsprechende Anzeigen erstattet. In ganz Österreich kam es bisher zu 87 Anzeigen.
Seit diesem Schuljahr dürfen Mädchen bis 14 am Schulgelände kein Kopftuch mehr tragen. Tun sie es dennoch, werden sie von Lehrkräften an das Verbot erinnert. Bei weiteren Verstößen folgt ein Gespräch mit den Eltern in der Direktion. Nächste Eskalationsstufe ist ein Termin in der Bildungsdirektion – davon gab es österreichweit bisher 253, schließlich wurden insgesamt 87 Anzeigen erstattet.
Auch in Vorarlberg kam es zu Verstößen gegen das Verbot, es folgten sieben Gespräche mit der Bildungsdirektion und drei Anzeigen. Die meisten Anzeigen hagelte es in Wien (53). Im Burgenland, in Kärnten und in Tirol dagegen kam es zu keiner einzigen Anzeige bisher.
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