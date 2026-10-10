Drei Anzeigen wegen Kopftuchverbot im Ländle

Seit diesem Schuljahr dürfen Mädchen bis 14 am Schulgelände kein Kopftuch mehr tragen. Tun sie es dennoch, werden sie von Lehrkräften an das Verbot erinnert. Bei weiteren Verstößen folgt ein Gespräch mit den Eltern in der Direktion. Nächste Eskalationsstufe ist ein Termin in der Bildungsdirektion – davon gab es österreichweit bisher 253, schließlich wurden insgesamt 87 Anzeigen erstattet.