Bregenzer gingen trotz Überlegenheit leer aus

Von der im Vorfeld von Neo-Coach Makus Lackner angekündigten vergrößerten Risikofreudigkeit bei den Welsern war im ersten Spiel nach der Länderspielpause gegen Bregenz von Beginn an nicht viel zu sehen, die Hausherren verschanzten sich tief in der eigenen Hälfte und lauerten auf Konter. Die gab es vorerst aber nicht, dafür einen schnellen Wechsel – Bregenz-Offensivmann Nicolas Rossi musste schon nach neun Minuten mit Muskelproblemen vom Platz, Daigo Araki kam. Und der Japaner flankte bald mustergültig auf seinen Landsmann Atsushi Zaizen, dessen Flugkopfball wurde allerdings von Wels-Goalie Schrockner pariert (15.). Glück hatten die Schwarz-Weißen wenig später, als Hertha-Stürmer Drammeh die Kugel aus kürzester Distanz über das Tor jagte (20.).