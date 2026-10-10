Gesucht: Lästige Bäume als Spende für Dornbirn

Wer einen zu groß gerateten Nadelbaum im eigenen Garten loswerden will – jetzt ist die beste Gelegenheit dazu! Die Stadt Dornbirn sucht Nadelbäume, die über zehn Meter hoch sind, um diese im Advent in der Stadt als Christbäume im Innenstadtgebiet aufzustellen. Dort sollen die Gewächse für weihnachtliche Stimmung sorgen.
Wenn ein Baum im Garten über die Jahre zu groß geworden ist, viel Schatten wirft oder ohnehin entfernt werden sollte, kann er in der Adventzeit noch einmal eine besondere Aufgabe übernehmen. Der Forstbetrieb der Stadt Dornbirn benötigt jedes Jahr rund 20 große und schön gewachsene Bäume für die weihnachtliche Gestaltung in der City.
Schöner Wuchs ist gefragt
Gesucht werden vor allem Bäume mit einer Höhe von mehr als zehn Metern, die sich aufgrund ihres Wuchses als Christbaum eignen, die Bäume sollten also nicht allzu krumm gewachsen sein. Die Mitarbeiter des Forstbetriebs besichtigen angebotene Bäume dann und prüfen vor Ort, ob sie für einen der vorgesehenen Standorte geeignet sind und sicher gefällt sowie abtransportiert werden können.
Forstbetrieb nimmt Fällung vor
Der Bonus für die Garteneigentümer: Wird ein Baum ausgewählt, übernimmt der städtische Forstbetrieb die Fällung und den Abtransport. Als zusätzliches Dankeschön wird auch der verbleibende Baumstumpf ausgefräst. Kosten entstehen dabei keine. Wer einen geeigneten Baum zur Verfügung stellen möchte, kann sich beim Forstbetrieb der Stadt Dornbirn unter +43 5572 306 7902 melden. Übrigens: Die Bäume dürfen auch aus Nachbargemeinden von Dornbirn stammen.
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