Gesucht: Lästige Bäume als Spende für Dornbirn

Schöner Wuchs ist gefragt

Gesucht werden vor allem Bäume mit einer Höhe von mehr als zehn Metern, die sich aufgrund ihres Wuchses als Christbaum eignen, die Bäume sollten also nicht allzu krumm gewachsen sein. Die Mitarbeiter des Forstbetriebs besichtigen angebotene Bäume dann und prüfen vor Ort, ob sie für einen der vorgesehenen Standorte geeignet sind und sicher gefällt sowie abtransportiert werden können.